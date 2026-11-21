El ministro Pablo Bustinduy flanqueado por los candidatos Marina Rodríguez y Jesús García en el acto de campaña de CHA Frente Amplio de este sábado en Utebo. - CHA FRENTE AMPLIO

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

CHA-Frente Amplio Aragón se ha presentado este sábado en el Edificio Polifuncional de Utebo (Zaragoza) de la mano del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, como el voto decisivo para conseguir una mayoría progresista en las elecciones del próximo 29 N.

Bustinduy ha estado acompañado por la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, y el número 2 de la candidatura, Jesús García, junto a representantes de los partidos políticos que forman la coalición.

En el acto, Bustinduy ha expresado su respaldo a la candidatura de CHA-Frente Amplio Aragón de cara a las Elecciones Generales del 29 de noviembre.

Durante su intervención, ha subrayado que "los resultados en Zaragoza, donde el escaño se disputa directamente con la derecha y la extrema derecha, serán decisivos para conseguir una mayoría progresista que decida el próximo Gobierno".

Asimismo, ha realizado un llamamiento explícito "a la movilización electoral en defensa de la clase trabajadora y frente a quienes pretenden desmantelar y privatizar los servicios públicos". Con un mensaje de optimismo y determinación, ha asegurado que "ningún resultado está escrito, y por eso hay que animar a los aragoneses y aragonesas a ir a las urnas a votar por sus propios intereses y los de sus familias".

En este sentido, ha vinculado el respaldo electoral a la protección de pilares básicos como los salarios, la educación y la sanidad públicas, el sistema de dependencia y unas pensiones dignas "tras toda una vida de esfuerzo".

UN VOTO A CHA-FRENTE AMPLIO "DOBLEMENTE ÚTIL"

Pablo Bustinduy ha concluido que "si la ciudadanía trabajadora acude masivamente a las urnas para apoyar a Chunta-Frente Amplio Aragón, conseguiremos reeditar un gobierno progresista y que la voz de Aragón se escuche en Madrid".

Por su parte, Marina Rodríguez ha insistido en que "el voto a CHA-Frente Amplio Aragón es un voto doblemente útil. Además de servir para que Aragón tenga una voz propia en el Congreso, ayudará a sumar un escaño decisivo para la mayoría progresista quitándoselo a la ultraderecha".

"Somos el voto útil para defender el territorio y el derecho a una vivienda digna, para reclamar las infraestructuras que necesita Aragón, para defender los servicios públicos, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB", ha añadido.

"Estamos volviendo a escuchar en las calles algo que hacía años que no se escuchaba con esta fuerza: Que viva la lucha de la clase obrera", ha recordado el candidato Jesús García, quien ha señalado cómo la gente ha salido a la calle en defensa de los derechos de la mayoría trabajadora.

"La vivienda, los salarios o la reducción de la jornada laboral no son privilegios, son derechos. Y cuando las instituciones no abren la puerta a soluciones, como ha ocurrido durante años con la vivienda, es la movilización social la que acaba empujando los cambios", ha finalizado.