CHA impide una declaración institucional del PP sobre incendios por ser un "homenaje" a la gestión de Azcón

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - CHA

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón ha impedido este jueves que salga adelante una declaración institucional sobre incendios propuesta por el PP al entender que supone un "homenaje" y "certificar políticamente que todo ha funcionado muy bien", en referencia a la gestión de la emergencia por parte del Gobierno de Jorge Azcón.

Así lo ha manifestado el portavoz de la formación aragonesista, Jorge Pueyo, en la Junta de Portavoces celebrada en la Cámara este jueves, donde ha compartido que es necesaria una muestra de duelo, reconocimiento y solidaridad con los afectados por el fuego, pero ha considerado que la propuesta de los populares hace "una valoración muy positiva de la coordinación y cooperación entre administraciones públicas que CHA no puede asumir de ningún modo".

"El respeto, el recuerdo y el cariño están con las personas que han perdido la vida, con sus familias y con todas las personas afectadas, y reconoce expresamente el trabajo desarrollado por bomberos forestales, Agentes para la Protección de la Naturaleza, UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, Protección Civil, trabajadores públicos, responsables municipales y, de manera muy especial, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, tractoristas y vecinos y vecinas que pusieron sus medios y su tiempo al servicio de sus pueblos", ha recalcado.

No obstante, ha acusado al PP de confundir "deliberadamente" la unidad institucional con "la obligación de dar por buena una gestión que presenta importantes y graves carencias".

"Una cuestión es homenajear y agradecer a quienes estuvieron combatiendo los incendios y otra muy distinta utilizar ese homenaje para certificar políticamente en las Cortes de Aragón, mediante una declaración institucional, que todo ha funcionado muy bien", señala el portavoz de CHA en las Cortes de Aragón.

En palabras de Pueyo, "la realidad del territorio contradice ese relato", con pueblos con problemas de abastecimiento de agua potable, alcaldes y alcaldesas que reclaman instrucciones claras sobre la recuperación y las ayudas, que se personan en la causa judicial abierta y pequeños negocios que han visto cómo una parte fundamental de su temporada se hundía por las cancelaciones turísticas, cierres, salidas anticipadas y la pérdida de visitantes.

En este punto, ha reclamado al Gobierno de Azcón que atienda "más y mejor" a quienes, durante la emergencia, pusieron sus propios recursos para defender los municipios: "Personas que aportaron tractores, cubas, maquinaria, gasóleo y horas de trabajo".

EVITAR UNA SEGUNDA CATÁSTROFE

Ha considerado, además, "imprescindible" evitar "una segunda catástrofe económica y social" en las zonas afectadas, donde el paisaje, la naturaleza, el turismo, las actividades de montaña, la hostelería y el pequeño comercio constituyen buena parte del principal activo económico de muchos municipios.

A su juicio, la recuperación debe partir de reconocer qué ha fallado y de escuchar a quienes viven en el territorio durante todo el año: "Es necesario reforzar los dispositivos y las condiciones de quienes trabajan en prevención y extinción, actuar sobre los entornos de los núcleos habitados, las pistas forestales, los márgenes de las carreteras y las zonas estratégicas, garantizar el agua potable y los servicios básicos, compensar con rapidez los gastos asumidos durante la emergencia y aprobar medidas económicas que permitan sostener el empleo y la actividad".

Por último, ha afirmado que CHA habría respaldado y respaldará una declaración de duelo, reconocimiento y solidaridad, pero no puede respaldar que el PP introduzca, dentro de ese homenaje, "un certificado de buena gestión a la labor del actual Gobierno de Aragón cuando todavía hay que aclarar qué falló en la gestión contra incendios, cuando todavía existe gente sin agua, pequeños negocios intentando salvar el año, personas esperando ayudas y ayuntamientos aragoneses reclamando respuestas de modo urgente".