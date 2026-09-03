El PP desmiente a Pueyo (CHA) y le acusa de una "utilización mezquina y torticera" de los incendios

La portavoz del PP Aragón, Ana Marín. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha acusado este jueves al portavoz de CHA en la Cámara, Jorge Pueyo, de realizar una "utilización mezquina y torticera" de los incendios que han afectado a Aragón durante este verano y le ha exigido que "deje de mentir, de engañar a los aragoneses y de hacer una utilización política" de una situación que ha afectado a miles de personas.

Marín ha cargado contra el representante aragonesista después de que impidiera que saliera adelante una declaración institucional sobre los incendios por entender que suponía un "homenaje" a la gestión del Gobierno de Azcón.

"El señor Pueyo miente, y además lo hace descaradamente", ha asegurado la portavoz popular, quien ha insistido en que en el texto "se reconocía la labor de agricultores, ganaderos, tractoristas, vecinos, alcaldes y concejales que han trabajado sobre el terreno, además de poner en valor la coordinación entre el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España, las Fuerzas Armadas, las diputaciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos".

A continuación, ha detallado que Pueyo volvió a presentar la declaración institucional del PP eliminando únicamente tres párrafos, que recogían aspectos esenciales.

En concreto, el primero señala que "las Cortes de Aragón reconocen igualmente la labor de agricultores, ganaderos, tractoristas y vecinos, así como la de alcaldes, concejales y responsables comarcales"; el segundo establece que "las Cortes de Aragón valoran especialmente la coordinación y cooperación mostradas entre el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España, las Fuerzas Armadas, las diputaciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos afectados"; y el tercero manifiesta "la necesidad de continuar trabajando en la prevención de incendios forestales, en la gestión y en la conservación nuestros montes, en la protección de nuestros núcleos de población y en la mejora de los dispositivos de emergencia y de seguridad".

EN QUÉ NO ESTÁ DE ACUERDO

Ante ello, la portavoz del PP ha preguntado a Pueyo "en qué no está de acuerdo" con estos planteamientos y si "tal vez" está en contra de prevenir incendios, gestionar y conservar los montes, proteger los núcleos de población o mejorar los dispositivos de emergencia y seguridad.

Frente a las acusaciones de que el Gobierno de Aragón "no ha hecho nada", Marín ha recordado que el Ejecutivo autonómico aprobó el pasado 17 de agosto una línea urgente de ayudas directas para reparar los daños provocados por los incendios, inicialmente destinada a 18 municipios y abierta a incorporar a otros territorios que también se hayan visto afectados.

A ello ha sumado que el Gobierno de Aragón ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, además de reclamar ayudas directas y compatibles con las que puedan poner en marcha el resto de las administraciones.

"El Gobierno de Aragón ha estado al pie de los incendios", ha reiterado Marín, quien ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha atendido las peticiones de los municipios, ha escuchado a los alcaldes y ha trabajado en la coordinación de agricultores, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto al resto de administraciones implicadas.

En este sentido, la portavoz del PP ha reprochado a Jorge Pueyo que acudiera a la Junta de Portavoces con la intención de "reventarla", en lugar de contribuir a buscar soluciones para los aragoneses afectados.

"Al señor Pueyo no le importa Aragón, no le importan los aragoneses, no le importan los incendios ni las ayudas; le importa el señor Pueyo", ha sentenciado.

Marín ha lamentado que, en lugar de defender a Aragón y reconocer el trabajo realizado durante los incendios, el líder de CHA "pisotee" los intereses de los aragoneses utilizando políticamente los incendios que "tanto daño" han hecho a Aragón y ha señalado que, "de alguien que no apoya a Ceuta ni a los ceutíes y que se alinea con un partido llamado Puyalón de Cuchas, que está de la mano de ETA, ya no nos extraña nada".