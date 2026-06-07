CHA lleva a las Cortes un programa específico para proteger el patrimonio arquitectónico de los núcleos despoblados

La portavoz de CHA en en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, Mary Carmen Bozal. - CHA

ZARAGOZA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

CHA defenderá este lunes en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón una proposición no de ley para impulsar un programa específico de protección del patrimonio arquitectónico en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición.

La iniciativa será defendida por la portavoz de CHA en esta comisión, Mary Carmen Bozal, y será sometida a debate y votación al estar incluida en el orden del día.

La propuesta CHA insta al Gobierno de Aragón a promover, en colaboración con las administraciones locales y estatales competentes, un programa específico destinado a la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio arquitectónico existente en localidades despobladas o amenazadas por la despoblación, aprovechando además los fondos europeos destinados a la conservación del patrimonio cultural rural.

Mary Carmen Bozal destaca que "Aragón cuenta con un patrimonio histórico, arquitectónico y cultural extraordinario que, en demasiados casos, se encuentra en situación de abandono debido a la despoblación. La pérdida de habitantes no puede convertirse también en una condena para nuestro legado histórico y cultural".

La iniciativa toma como ejemplo la Iglesia de la Virgen de la Huerta de Villanueva de Jalón, en el municipio de Chodes, cuya torre alminar fue declarada Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en 2002. Aunque actualmente la localidad carece de población censada, conserva un importante valor histórico, cultural e identitario para Aragón.

CHA recuerda que esta situación no es un caso aislado. A lo largo del territorio aragonés existen numerosos bienes patrimoniales ubicados en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición que afrontan graves problemas de conservación.

Entre ellos figuran el Pueblo Viejo de Rodén, el monasterio de Santa María de Cambrón, el castillo de Rueda de Jalón, el monasterio de Torre Ginés en Calanda, el conjunto arquitectónico de Mas del Labrador en Valjunquera o la antigua Central Térmica de Aliaga, entre otros muchos ejemplos.

LLAMAN A PROTEGER LA IDENTIDAD DE LOS TERRITORIOS

Para CHA la conservación del patrimonio cultural rural constituye una herramienta fundamental para fortalecer la identidad de los territorios, preservar la memoria colectiva y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

"Cuando protegemos el patrimonio no solo conservamos edificios o monumentos; preservamos la historia de nuestras comunidades y generamos oportunidades para el futuro mediante el turismo sostenible, la actividad cultural y la dinamización económica del medio rural", señala Bozal.

CHA considera que las políticas europeas de cohesión y desarrollo rural ofrecen una oportunidad para impulsar proyectos de restauración, investigación y valorización del patrimonio cultural en el territorio.

Por ello, la iniciativa plantea aprovechar los recursos disponibles a través de programas europeos vinculados a la conservación del patrimonio, el desarrollo rural, la innovación cultural y la cohesión territorial.

"La lucha contra la despoblación también pasa por cuidar aquello que nos identifica como pueblo. Aragón no puede permitirse perder un patrimonio que es irreemplazable y que, además, puede convertirse en un motor de desarrollo para muchas comarcas", concluye Mary Carmen Bozal.