CHA lleva al Pleno una iniciativa para reforzar la formación en cuidados paliativos en todas las titulaciones sanitarias

Archivo - La diputada de CHA Isabel Lasobras. - CHA. - Archivo

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de CHA defenderá en el Pleno de las Cortes de Aragón del próximo 11 de diciembre una Proposición no de Ley destinada a reforzar la formación en cuidados paliativos en los estudios universitarios de Aragón y a mejorar la organización y cobertura de estos servicios en el sistema sanitario público.

La iniciativa de CHA plantea que los grados de Medicina, Enfermería, Psicología y Trabajo Social incorporen asignaturas obligatorias y específicas, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa o el propio Ministerio de Sanidad, y asegurando una formación homogénea e integral que contemple los aspectos clínicos, éticos, sociales y emocionales.

"De hecho, consideramos que todo el personal que está a cargo de éstos cuidados tendría que aprenderlos", sostiene la secretaria general de CHA y portavoz de los aragonesistas en la Comisión de Sanidad, Isabel Lasobras, quien llama a una "revisión profunda": "Hoy en día, la formación universitaria en cuidados paliativos es claramente insuficiente y desigual. No puede ser que en Medicina exista una asignatura específica y en Enfermería no, o que en Psicología y Trabajo Social apenas se contemplen contenidos. Los cuidados paliativos deben ser un derecho garantizado, no algo que dependa de la suerte de qué estudie cada profesional", defiende.

Además, recuerda que esta atención no se limita al final de la vida ni exclusivamente a patologías oncológicas, sino que es fundamental para personas con enfermedades crónicas, neurodegenerativas, insuficiencia de órgano o situaciones pediátricas complejas que requieren equipos multidisciplinares preparados.

La proposición presentada por CHA incluye propuestas como ampliar la formación obligatoria en cuidados paliativos a todas las disciplinas sanitarias y sociales, garantizar una enseñanza teórica y práctica impartida por profesionales especializados, coordinar a la Universidad de Zaragoza con el Departamento de Sanidad y los servicios de salud para facilitar prácticas en unidades acreditadas, e impulsar la formación continuada del personal docente y sanitario.

Asimismo, establece la necesidad de ofrecer cobertura asistencial en horario de mañana y tarde, crear la figura del Coordinador Autonómico de Cuidados Paliativos, promover modelos asistenciales intermedios y unidades hospitalarias específicas, y asegurar la presencia estable de psicología y trabajo social dentro de los equipos.

Para Lasobras, reforzar los cuidados paliativos es una cuestión de justicia y humanidad: "Si queremos una sanidad humanista y centrada en la persona, debemos dotar de medios, profesionales y formación a los cuidados paliativos. La humanización de la sanidad empieza por reconocer la dignidad de las personas en todas las fases de la enfermedad y por garantizar que nunca se sientan solas o mal atendidas", reivindica.

Finalmente, CHA confía en que la propuesta obtenga un amplio respaldo en el Pleno, al tratarse de una medida que mejora la calidad, la equidad y la humanidad del sistema sanitario público aragonés.