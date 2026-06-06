CHA llevará al pleno de las Cortes del 12 de junio las diferentes luchas y reivindicaciones sociales de Aragón

El grupo parlamentario de CHA - CHA

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

CHA llevará al pleno del 12 de junio las diferentes luchas sociales a las Cortes de Aragón y reclamará respuestas claras, justas e inmediatas al Gobierno en materias tan esenciales para un vida digna en Aragón.

EL grupo aragonesista pretender llevar a cabo un ejercicio de control político y de escucha social en el territorio para obligar al Ejecutivo de Azcón a dar una respuesta, en sede parlamentaria, a los problemas reales que afectan al día a día de la ciudadanía aragonesa.

De este modo, el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, reclamará al consejero de Medio Ambiente y Turismo explicaciones sobre las demandas de colectivos ecologistas ante la implantación masiva de los centros de datos en Aragón y cómo piensa atender la lógica preocupación sobre su grave impacto territorial, energético y ambiental, dado su elevado consumo de agua.

Por su parte, la portavoz adjunta de CHA, Isabel Lasobras, pedirá respuestas concretas a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, sobre las demandas de las plataformas por una educación pública aragonesa de calidad, así como, en el ámbito sanitario, trasladando al Consejero Sanz el rechazo territorial a los procesos de privatización.

ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EQUIPAMIENTOS

Igualmente, la portavoz adjunta de CHA, Verónica Villagrasa, reclamará al consejero Roberto Bermúdez de Castro, cómo piensa atender las reivindicaciones históricas para el establecimiento de una carrera profesional en la administración pública aragonesa y dar una cobertura inmediata a los puestos de trabajo en Aragón que ahora están sin cubrir.

En esta línea, el diputado Miguel Jaime pedirá explicaciones a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, sobre las medidas para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Aragón, agravados por el conflicto bélico en Oriente Medio, así como al consejero de Economía, Competitividad y Empleo, sobre el apoyo a las demandas del sector de la limpieza que están ahora en plena huelga por un convenio justo.

También la diputada Mary Carmen Bozal trasladará a la Consejera Mar Vaquero la petición de respuesta sobre las demandas de colectivos feministas para garantizar una atención presencial 24 horas en centros de crisis para víctimas de violencia machista, reclamando cómo va a reforzarse este servicio esencial.

Igualmente interpelará a Nolasco sobre las demandas y preocupaciones de los colectivos implicados en la cooperación internacional ante los nuevos recortes anunciados por este Gobierno.

Finalmente, el diputado Mascún Ariste reclamará al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, todo tipo de explicaciones sobre las demandas vecinales de equipamientos públicos en Zaragoza y cómo se va a dar respuesta a estas necesidades en materia de servicios públicos e infraestructuras básicas , dado que no se está atendiendo adecuadamente las reivindicaciones de los barrios de la ciudad.

CHA destaca que este conjunto de iniciativas busca conseguir que el pleno de las Cortes sea en un espacio donde las demandas sociales y territoriales entren de lleno en el debate político. El objetivo es obligar al Gobierno de Aragón a posicionarse y ofrecer toda una serie de respuestas concretas ante las demandas de la ciudadanía y de los diferentes colectivos y asociaciones aragonesas.