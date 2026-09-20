CHA llevará al Pleno de las Cortes el conflicto de la Inspección Educativa en el Alto Aragón

Archivo - La portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El orden del día del Pleno de las Cortes de Aragón, que se celebrará el próximo 25 de septiembre, incluirá una interpelación de CHA a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades sobre las políticas de mejora de la Inspección Educativa en Aragón y, de manera específica, sobre "los graves y sucesivos problemas" que se han producido en el Alto Aragón. La portavoz de CHA, Isabel Lasobras, trasladará directamente a la consejera todas las demandas, preocupaciones y quejas que está planteando el profesorado altoaragonés.

"CHA va a llevar al Pleno una situación que el Gobierno de Aragón no puede seguir sin atender: las demandas del profesorado. Se están reclamando explicaciones ante actuaciones de la Inspección Educativa que están generando un profundo malestar en los centros educativos altoaragoneses", ha señalado.

La portavoz de CHA reclamará al Gobierno que explique qué medidas ha adoptado hasta la fecha para mejorar el funcionamiento de la Inspección Educativa y qué actuaciones concretas está dispuesto a impulsar para abordar los problemas denunciados en las comarcas del AltoAragón. "Queremos una Inspección Educativa que cumpla su función de garantizar la calidad del sistema, pero también de asesorar, acompañar y colaborar con los centros y con sus profesionales. Y queremos que los criterios de actuación sean claros, transparentes y homogéneos en todo Aragón", ha afirmado.

Lasobras considera especialmente preocupante que el conflicto haya provocado la movilización de docentes y representantes sindicales del Alto Aragón. "Cuando un problema se repite y acaba generando movilizaciones del profesorado, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad política y dar respuestas. No estamos hablando únicamente de un expediente concreto, sino de cómo está funcionando la Inspección Educativa y de la confianza que debe existir entre la Administración y el sector profesional que sostiene cada día la educación pública", ha expuesto.

La diputada autonómica ha indicado que "desde CHA vamos a escuchar y trasladar al Pleno todas las demandas del profesorado del Alto Aragón. La consejera tendrá que explicar qué está haciendo su Departamento, qué piensa cambiar y cómo va a garantizar que la Inspección Educativa actúe con criterios objetivos, homogéneos y garantistas. El profesorado necesita soluciones, no más incertidumbre".