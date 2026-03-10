CHA no apoyará la investidura de Azcón: "Sería entregar Aragón a quien quiere destruir nuestros principios básicos"

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la secretaria general de CHA y diputada, Isabel Lasobras, en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer presidete del Gobierno de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado que su grupo parlamentario no apoyará al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón porque "pactar con Azcón sería entregar Aragón a quien quiere destruir nuestros principios básicos, nuestras bases y también los establecidos en el Estatuto de Autonomía".

"A diferencia de en otras comunidades autónomas, Vox en Aragón dice y hace lo que el Partido Popular piensa y calla", ha argumentado Pueyo este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en el marco de la ronda de contactos con representantes de las distintas formaciones políticas para proponer candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

Jorge Pueyo ha hecho referencia al "mandato clarísimo de los aragoneses y aragonesas para esta legislatura", quienes "nos encomendaron el pasado 8 de febrero una cuestión muy sencilla: hacer oposición al Partido Popular".

"En el caso de que --los 'populares''-- se unan a Vox, hacer oposición al PP y a Vox. Y en el caso de que se unan a Teruel Existe, hacer oposición al Partido Popular, a Vox y a Teruel Existe", ha continuado el portavoz de CHA, quien ha advertido que "PP y Vox pueden ser un gobierno que destruya la autonomía, que vuelvan a destruir los principios, que destruyan nuestro agua, que la malvendan, que la regalen, que tengamos un trasvase".

Asimismo, ha apostillado: "Podemos ver cómo podemos volver a recibir esas críticas que ya recibimos de la ONU por la --derogación-- de ley de memoria, podemos ver cómo se vuelve a criminalizar a las mujeres, a doblemente victimizar a las mujeres por los ataques y comprar el discurso de Vox en cuanto a materia de violencia machista".

"Estamos viendo cómo también han eliminado Puntos Violeta y cómo siguen privatizando y malvendiendo el territorio, cómo son parte de una red de extractivismo que viene celebrándose desde Madrid y desde Aragón desde hace mucho tiempo", ha lamentado Pueyo, alertando también del "peligro" que corren la educación y la sanidad públicas. "Ya no solo por la privatización, sino por el maltrato a los trabajadores y trabajadoras, cosa que no va a hacer sino continuar", ha agregado.

OPOSICIÓN "FÉRREA"

Por todo ello, Pueyo ha asegurado que Chunta Aragonesista realizará "una oposición férrea desde las Cortes de Aragón", pero no solo, ya que también lo hará "en la calle", como "herramienta de sindicatos, de asociaciones, de plataformas, de movimientos, de todos aquellos y aquellas que son los grandes olvidados, de las mareas, de toda la gente que quiere un Aragón mejor".

Ha informado de que CHA ya trabaja "codo con codo" con todos ellos para "ser esa herramienta que pueda derrocar el Gobierno de Jorge Azcón".

Los aragoneses, ha dicho Jorge Pueyo, "estamos de que las decisiones que afectan a miles de personas, a millones de personas se tomen fuera de aquí. No somos menores de edad, no necesitamos que nos tutelen desde fuera. Los aragoneses somos soberanos para poder decidir qué hacer con nuestros recursos y sobre todo que no se decida pensando en cálculos partidistas desde fuera".

"Aragón no necesita tutelas y para eso está Chunta Aragonesista, para defender los intereses de los aragoneses y aragonesas con un mandato muy claro de este 8 de febrero, hacer una oposición férrea a aquellos que quieren destruir Aragón", ha subrayado Pueyo.

"EL FINAL" DE JORGE AZCÓN

A juicio del portavoz de CHA, las posibilidades de gobierno en Aragón pasan por una Presidencia del Partido Popular apoyado con Vox o bien, otra, meramente probabilística, del Partido Popular en minoría. Ha hablado de otras alternativas, como la de un Ejecutivo socialista, aunque es "la menos probable de todas" y está prácticamente descartada.

En este sentido, Pueyo ha criticado que, en cualquiera de los casos, "no se está decidiendo en Aragón, se está decidiendo en Madrid" y "cuando se deciden las cosas en la sede de Vox o en la sede de Génova, poco podemos decir los aragoneses y aragonesas".

De hecho, ha opinado que hay cansancio entre la ciudadanía ante este escenario y así se ha demostrado en las elecciones del 8 de febrero: "La gente castigaba a Jorge Azcón y al Partido Popular por hacer este tipo de políticas".

"Ha empezado el final de Jorge Azcón con el 8 de febrero. Han bajado dos escaños y a partir de ahí la sangría no va a hacer sino continuar. Lo van a sufrir también en muchísimos municipios de todo el territorio aragonés y lo van a sufrir también en las grandes capitales. Ya estamos hasta las narices de que se tomen las decisiones fuera de aquí", ha manifestado Pueyo.

Ha considerado que a Jorge Azcón "seguramente se la han jugado" sus líderes en Madrid y, por ello, se encuentra en "la tesitura de tener que pactar con Vox, porque el PP se ha encargado de ser el caballo de Troya de la extrema derecha, tanto en Extremadura como en Aragón, como lo va a ser en Castilla y León y en Andalucía".

No obstante, "no les va a importar, porque su único objetivo era debilitar al PSOE y lo están consiguiendo en las diferentes comunidades autónomas, pero el precio a pagar es más extrema derecha", ha concluido.

RECUERDO A JOAQUÍN PALACÍN

Al inicio de la rueda de prensa, Jorge Pueyo ha agradecido a la presidenta de las Cortes de Aragón la entrega de un dosier con fotografías del presidente de Chunta Aragonesista hasta el pasado 5 de marzo, Joaquín Palacín, y su paso por el Parlamento autonómico.

Palacín, que falleció el pasado 5 de marzo como consecuencia de un cáncer, fue diputado en las Cortes de Aragón desde 2019. En la X Legislatura fue portavoz del Grupo Parlamentario, además de portavoz en la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Y en la XI Legislatura ha sido portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo; en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial; y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Además, entre 2015 y 2019 fue director general de Ordenación del Territorio, dependiente del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. En febrero de 2020 fue elegido presidente de CHA y reelegido en marzo de 2024.