CHA pide explicaciones al Gobierno de Aragón por no llevar Sariñena el ciclo de FP de Electromecánica de Maquinaria

Archivo - El portavoz de CHA en la Comarca de Los Monegros, Mascún Ariste. - CHA - Archivo

HUESCA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

CHA reclama al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón que explique de forma detallada los criterios técnicos, educativos, territoriales y socioeconómicos que han motivado la decisión de no implantar el ciclo formativo de Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria en el IES Monegros-Gaspar Lax de Sariñena, en el marco de la planificación general de la Formación Profesional en Aragón.

El diputado de CHA por el Alto Aragón, Mascún Ariste, traslada la preocupación existente en el medio rural ante decisiones que afectan directamente a la vertebración territorial y a la capacidad de las comarcas para generar oportunidades formativas vinculadas a sus sectores productivos.

En este sentido, la portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón y portavoz en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras, ha registrado ya varias iniciativas parlamentarias dirigidas a la consejera de Educación para conocer los expedientes, informes y valoraciones que han sustentado la decisión adoptada por el Ejecutivo de Azcón en relación con la planificación de este ciclo formativo.

Ariste subraya que la propuesta impulsada desde la comarca de Los Monegros contaba con un amplio respaldo institucional, educativo y empresarial, incluyendo el apoyo del Ayuntamiento, del tejido empresarial vinculado a la maquinaria agrícola, del centro educativo y de distintos agentes socioeconómicos del territorio.

Asimismo, el proyecto contemplaba la disponibilidad de instalaciones y equipamientos adecuados para su implantación en la capital de la comarca de Los Monegros.

"La Formación Profesional debe ser una herramienta clave para la cohesión territorial y el desarrollo del medio rural. Cuando hablamos de comarcas con una fuerte especialización agrícola y ganadera, la oferta formativa debe estar alineada con su realidad productiva y con las necesidades del tejido económico", señala Ariste.

Las iniciativas parlamentarias registradas por CHA solicitan conocer los criterios aplicados en la planificación educativa de este ciclo formativo y si el Gobierno de Aragón considera que la decisión adoptada contribuye al equilibrio territorial, la igualdad de oportunidades y la vertebración del sistema educativo en el medio rural.

Desde CHA se insiste en que la Formación Profesional vinculada al territorio es una herramienta esencial para fijar población, generar empleo cualificado y garantizar oportunidades de futuro para la juventud en el conjunto de Aragón.

"Si el objetivo es combatir la despoblación, es imprescindible reforzar la conexión entre educación, economía y territorio, especialmente en aquellas zonas que afrontan mayores dificultades demográficas", ha añadido Ariste.

CHA reitera su compromiso con una planificación educativa equilibrada, transparente y orientada a la cohesión territorial, que tenga en cuenta las necesidades reales del medio rural aragonés y contribuya al desarrollo sostenible del conjunto del territorio.