CHA quiere que la biblioteca de Cuarte de Huerva no sea gestionada por una empresa privada

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, Ebardo Fernández, ha lamentado la "anomalía" que se vive desde hace años en la Biblioteca Municipal de Cuarte de Huerva, gestionada por una empresa privada.

"El pasado 5 de junio se publicó el decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula el Registro de Bibliotecas de Aragón, incluyendo los requisitos sobre el personal técnico y otro personal adscrito a la biblioteca, especificando su titulación, tiempo de contratación y la naturaleza jurídica de la vinculación con la administración responsable de la biblioteca", ha explicado.

Fernández ha señalado que "la gran parte de las bibliotecas municipales de Aragón que cuentan con personal tienen al frente a una persona con la titulación técnica especializada propia de dicho servicio en la propia plantilla municipal". Ha agregado que "en el caso de nuestra biblioteca, tiene el servicio atendido por una empresa externa, una circunstancia que se da también en otros servicios pero que, a diferencia de la biblioteca, tienen al frente de los mismos a una persona de la propia plantilla municipal", aclara.

Ha argumentado que "en nuestra RPT aparece la plaza de auxiliar de biblioteca, pero no una plaza Técnica de Biblioteca. Consideramos que esa plaza de auxiliar de biblioteca, como su nombre indica, debe realizar una labor auxiliar a la de la labor técnica en Biblioteca específicamente (y dicha plaza es diferente a otras como la plaza técnica en cultura)".

Por estos motivos, Chunta Aragonesista ha presentado una propuesta de resolución en el Pleno Municipal, para crear la plaza en plantilla como personal funcionario del puesto de bibliotecaria o bibliotecario, además de dar los pasos necesarios para que nuestra biblioteca también disponga de la documentación que acredita que también cumple con los mismos requisitos que el registro solicita para la inscripción de bibliotecas.

Sin embargo, la iniciativa no ha salido adelante al contar únicamente con los votos a favor de CHA, PSOE y Centrados en Cuarte, mientras que PP, Ciudadanos-Tu Aragón y los concejales no adscritos votaron en contra. "Seguiremos trabajando para acabar con esta anomalía y que la biblioteca de Cuarte de Huerva deje de ser la única biblioteca de la provincia de Zaragoza gestionada por una empresa con una bibliotecaria externa", ha finalizado Ebardo Fernández.