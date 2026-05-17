CHA reafirma su compromiso con los derechos, la dignidad y la libertad de las personas LGTBI+

El secretario LGTB de CHA, Alejando Claraco. - CHA

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos, la dignidad y la libertad de las personas LGTBI+ con motivo del Día internacional contra la LGTBIfobia.

El secretario LGTB de CHA, Alejando Claraco, ha explicado que "en Aragón, las leyes LGTBI y trans, aprobadas hace ya casi ocho años, no se están implementando con eficacia.

LOs aragonesistas proclaman su compormiso "siendo conscientes de que la igualdad legal no siempre se traduce en igualdad real, y también desde la preocupación por los discursos de odio, la violencia, la exclusión y el retroceso general que vivimos en todo el planeta".

Si bien se está avanzando en el plano de las subvenciones, destaca Claraco, "seguimos sin un Plan LGTBI en el sistema educativo y con graves carencias en el ámbito sanitario". Y añade que, "a nivel estatal, a pesar de que el Rainbow Map sitúa al Estado español como primero de Europa en defensa de derechos LGTBI, aún queda mucho por avanzar".

Así, apunta que "el Gobierno central incumple sus propias leyes, y la Dirección General LGTBI permanece paralizada. Se constata una preocupante falta de liderazgo político en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+", advierte Claraco, quien lamenta que "la situación internacional es alarmante, con un crecimiento de los transfeminicidios y de los discursos de odio. No podemos mirar hacia otro lado. La lucha LGTBI+ es una lucha global y es una lucha por los Derechos Humanos".

REIVINDICACIONES

Por estos motivos, Jorge Lázaro, coordinador del rolde LGTB de CHA, ha exigido una serie de medidas "desde la reflexión colectiva y desde el compromiso político" que pasan por la implementación real y efectiva de la legislación trans y LGTBI en el país. También, un sistema educativo con formación en diversidad afectivo-sexual y de género, y con planes contra el acoso.

Además, una sanidad pública que atienda con dignidad, formación y recursos a todas las personas, sin discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Así como la inclusión como delito en el Código Penal de de las terapias de conversión, y el reconocimiento de la transfobia y homofobia como agravantes en delitos de odio.

Y políticas públicas de envejecimiento digno para personas LGTBI+, especialmente aquellas que no cuentan con redes familiares tradicionales. La implantación y el desarrollo de los planes LGTBI en las empresas para garantizar la cero discriminación en el ámbito laboral es otro de los puntos que reivindica, así como medidas específicas para el colectivo trans, el más vulnerable y atacado, y el cumplimiento de la cuota del 1% en el empleo público en Aragón.

Un conjunto de medidas que se resume en impulsar una acción política valiente y clara por parte de las instituciones y de la propia organización de CHA. "Chunta Aragonesista no puede, ni quiere, ser neutral. No se puede ser aragonesista sin incluir a todas las aragonesas. Por eso, hoy decimos alto y claro: Ni un paso atrás. Por un país diverso, libre y orgulloso", ha finalizado Jorge Lázaro.