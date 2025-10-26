CHA rechaza la concertación del Bachillerato y defenderá en las Cortes el fortalecimiento de la educación pública

La secretaria general de CHA y portavoz del grupo aragonesista en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Isabel Lasobras - CHA

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

CHA llevará al Pleno de las Cortes de Aragón del próximo jueves 30 de octubre una proposición no de ley en defensa del sistema educativo público aragonés y en contra de la propuesta del Gobierno de Aragón para concertar la etapa de Bachillerato.

La iniciativa, presentada por la secretaria general de CHA y portavoz del grupo aragonesista en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Isabel Lasobras, busca reforzar el compromiso con una educación pública de calidad, equitativa y accesible para todo el alumnado, rechazando cualquier desvío de fondos públicos hacia la enseñanza privada.

"El Gobierno de Aragón debe apostar de forma decidida por fortalecer la red pública, no por destinar recursos a conciertos innecesarios en etapas no obligatorias como el Bachillerato", afirma Lasobras.

CHA recuerda que diversos sectores de la comunidad educativa, sindicatos y entidades sociales ya han expresado su oposición a estas medidas, señalando que la red pública dispone de capacidad suficiente para atender la demanda del alumnado y que la concertación supondría un uso inadecuado de fondos públicos.

De hecho, hay que recordar que solo en los centros públicos de Zaragoza, según datos de FAPAR , hay hasta 700 vacantes disponibles en el primer curso de bachillerato y otro centenar más tanto en el Altoaragón como en las comarcas turolenses.

"No se puede justificar la concertación del Bachillerato mientras existen aulas públicas cerradas o infrautilizadas. El dinero público debe invertirse en mejorar la calidad del sistema público, no en favorecer intereses privados", añade Lasobras.

La proposición no de ley de CHA insta al Gobierno de Aragón a -fortalecer "decididamente" el sistema educativo público en todos los niveles, priorizando los centros públicos, desistir de la propuesta de concertar la etapa de Bachillerato y redirigir los recursos planteados a la mejora de la pública en cuestiones como la instalaciones, la reducción de ratios, la estabilidad del profesorado interino, las condiciones laborales y el refuerzo educativo en zonas rurales.

"Defender la educación pública es defender la igualdad, la justicia social y el futuro de Aragón. No podemos permitir que los recursos que deben garantizar estos principios se destinen a fortalecer redes privadas", concluye Isabel Lasobras.