CHA reclama explicaciones por los errores en la información de un expediente disciplinario en Educación

Archivo - Isabel Lasobras, portavoz adjunta de Chunta Aragonesista (CHA). - CHA - Archivo

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista ha registrado una nueva iniciativa parlamentaria para pedir explicaciones al Gobierno de Aragón, después de detectar un error en la respuesta remitida por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, a una pregunta parlamentaria de CHA, sobre el expediente disciplinario incoado a una docente del IES Ramón y Cajal de Huesca.

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón y portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras, ha señalado que "el propio Gobierno aseguró por escrito que el procedimiento sancionador se había tramitado respetando plenamente el trámite de audiencia y todas las garantías procedimentales. Sin embargo, la documentación del expediente demuestra que las alegaciones de la docente, presentadas en tiempo y forma, no fueron tenidas en cuenta al afirmarse erróneamente que no habían sido presentadas".

Para Lasobras, "nos encontramos ante una contradicción muy preocupante, porque el Ejecutivo de Azcón está trasladando a las Cortes una versión de los hechos que no coincide con la documentación administrativa existente. El Gobierno tiene la obligación de ofrecer información veraz y rigurosa al Parlamento y de explicar cómo se ha podido producir un error de estas características en un procedimiento que afecta directamente a los derechos de una trabajadora pública".

La diputada autonómica considera que, si efectivamente las alegaciones fueron registradas dentro del plazo legal y posteriormente ignoradas en la resolución del expediente, "estamos ante un defecto procedimental que merece una explicación inmediata y que obliga al Departamento a revisar las actuaciones realizadas y a garantizar plenamente el derecho de defensa y la seguridad jurídica".

Lasobras recuerda que esta nueva iniciativa parlamentaria se enmarca en la preocupación que CHA viene trasladando desde hace meses sobre el funcionamiento de la Inspección Educativa en el Altoaragón . "Seguimos esperando una explicación convincente sobre la enorme diferencia en el número de expedientes disciplinarios abiertos en el Altoaragón respecto al resto. Los datos facilitados por el propio Departamento reflejan un desequilibrio territorial difícilmente justificable, que continúa generando inquietud entre el personal profesional de la enseñanza pública".

Finalmente, con esta nueva pregunta parlamentaria, CHA ha reclamado que el Departamento de Educación explique la contradicción existente entre su respuesta oficial y el contenido del expediente administrativo, aclare las responsabilidades derivadas de este error y detalle qué actuaciones va a llevar a cabo para garantizar el pleno respeto a las garantías procedimentales.

Asimismo, ha reiterdo la necesidad de esclarecer las causas del desequilibrio territorial en la apertura de expedientes disciplinarios y de recuperar la confianza de la comunidad educativa en la actuación de la Inspección Educativa.