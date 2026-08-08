La infanta Elena, Buruaga y Leonor Lavado, galardonadas en Los Limones Solidarios de Novales

ALFOZ DE LLOREDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La infanta Elena; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la actriz y cómica, Leonor Lavado, ya forman parte de la lista de personalidades distinguidas por Los Limones Solidarios de Novales.

Y es que esta localidad cántabra ha celebrado este sábado la 15ª edición de este evento que este año estrena su condición de Fiesta de Interés Turístico Regional.

En concreto, Elena de Borbón ha recibido el título de 'Embajadora de honor'; la presidenta cántabra de 'Limonera solidaria' y Lavado el de 'Embajadora solidaria'.

Antes del nombramiento, las tres han firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y, posteriormente, han desfilado hasta el Parque de la Aceña, acompañados por la comitiva de autoridades, cofradías y grupos de danzas.

A continuación, han visitado el Paseo de los Limoneros Ilustres, con parada en los árboles que lucen ya una placa con sus nombres, y han participado en el encendido del chupinazo, que marca el inicio de la fiesta.

Esta celebración, además de poner en valor este producto tan típico de la zona, tiene también un fin solidario y todos los años recauda fondos para ayudar a personas necesitadas.

En esta ocasión, irán destinados a la compra de revistas para hacer más agradable la espera de enfermos de cáncer y sus acompañantes en las sesiones de quimioterapia, tanto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como el de Sierrallana.

Este año, como novedad, se incorpora una iniciativa formativa en colaboración con la Junta Vecinal de Novales, que ha cedido una finca para facilitar la plantación de naranjos agrios con el objetivo de cultivar limoneros de distintas especies, donde se forman a personas desempleadas que aprovechan la experiencia de los mayores en este tipo de cultivos para que enseñen a los jóvenes.

En el evento se han dado cita los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, y antiguos embajadores de esta fiesta como Roberto Brasero, Leo Harlem, Ana Ibáñez y Goyo Jiménez, entre otros.

Este último, precisamente, ha sido el encargado de entregar el testigo a Leonor Lavado, quien, a su vez, ha impuesto la distinción de 'Limonera solidaria' a la presidenta de Cantabria.

"ECHAR EL RESTO" POR LA IGP

Por su parte, Buruaga se ha comprometido a "echar el resto" para que los limones de Novales consigan el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP), en reconocimiento a un producto "único" que se ha convertido en un "eje tractor" del municipio de Alfoz de Lloredo.

Ha sido reconocida por haber contribuido a la declaración de este evento como Fiesta de Interés Turístico Regional, condición que estrena este año y que, según ha dicho, es "un premio buscado, merecido y muy trabajado", y supone un "fuerte empujón institucional para que vaya a más".

La jefa del Ejecutivo ha agradecido un nombramiento que llevará con "honor" y que le anima a seguir trabajando por el futuro de este municipio, con el que el Gobierno está colaborando para hacer realidad proyectos como la nueva residencia en Oreña o la unión del Parque de la Aceña con el Ayuntamiento. "Cuenta conmigo", ha dicho Buruaga al alcalde.

También ha felicitado a las otras dos embajadoras de este año. Sobre la Infanta Elena, ha destacado que el título de 'Embajadora de honor', que ella misma le ha impuesto junto con el regidor, "reconoce su sensibilidad hacia las causas sociales y su permanente cercanía a las personas".

Para la presidenta, su presencia en Novales "refuerza el vínculo de afecto, respeto y lealtad" que Cantabria ha mantenido siempre con la Corona y rememora la visita que su tatarabuelo, el Rey Alfonso XII, realizó a esta localidad "cuando los limones de estas huertas llegaban por miles a Madrid".

"Reciba nuestro agradecimiento más sincero por ayudarnos a que esta cadena de ayuda y esperanza siga dando frutos y que este nombramiento sirva también como recuerdo permanente de que esta tierra siempre será su casa", ha apuntado Buruaga.

Y sobre Leonor Lavado, ha señalado que con ella como embajadora "los limones de esta tierra van a ganar en simpatía y solidaridad".

Finalmente, la presidenta ha animado a dar continuidad a esta fiesta que desde 2012 se celebra en Novales, "uno de los pueblos más bonitos de España y refugio del limón", y con la que "florece la solidaridad".

Esta fiesta nació con el doble objetivo de recaudar fondos destinados a la contratación de personas en riesgo de exclusión social y promover el cultivo del limón de Novales, ha señalado el Gobierno en nota de prensa.