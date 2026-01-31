CHA recuerda al PP que Biscarrués siempre será un pueblo, no un pantano, y que los tiempos del expolio se acabaron

La candidata número uno por el Alto Aragón a las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa,en su visita a Biscarrués. - CHUNTA ARAGONESISTA

BISCARRUÉS (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno por el Alto Aragón a las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa, ha afirmado que "es necesario descartar para siempre el indefendible embalse de Biscarrués, compensando a este territorio que durante más de 40 años ha sufrido esta amenaza con gravísimas consecuencias, pérdida de inversiones en infraestructuras y servicios, así como la falta de materialización de algunas iniciativas privadas por la incertidumbre que creaba el proyecto de embalse, por ello es imprescindible que el Gobierno de Aragón acometa con urgencia el acondicionamiento de la carretera A-125 Ardisa-Biscarrues-Ayerbe".

El actual presidente de Aragón ha pedido en alguna ocasión, volver a iniciar los trámites para aprobar un nuevo embalse de Biscarrués, ha dicho Villagrasa y, por ello, queremos recordarle que "Biscarrués siempre será un pueblo, pero nunca un embalse, porque los tiempos de la imposición y del expolio han acabado", ha explicado durante su visita a Biscarrués.

"Es lamentable también que la cobardía del PSOE no permita que el Gobierno de España compense con un plan de a todos los territorios que han sido amenazados y expoliados para beneficio de otras zonas del país, en el caso de La Galliguera con un plan de impulso que fortalezca la apuesta de sus habitantes por un modelo de desarrollo sostenible basado en la agricultura y la ganadería familiar y en las actividades turísticas ligadas al río Gállego y a un paisaje espectacular, un modelo que pese a la espada de Damocles que les amenazaba, ha conseguido asentar población", ha concluido la candidata de Chunta Aragonesista.