CHA reivindica una agricultura y ganadería "profesional, social y sostenible" para las comarcas turolenses

Jorge Pueyo, candiato de CHA a la Presidencia de Aragón, y Javier Carbó, número uno de la lista por la provincia de Teruel, enuna reunión con representantes de la agricultura y la ganadería de la provincia de Teruel. - CHA

TERUEL, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de CHA por la circunscripción electoral de Teruel a las Cortes de Aragón, Javier Carbó, ha reclamado el valor de un sector de la agricultura y ganadería "profesional, social y sostenible" y ha expresado su rechazo a las decisiones adoptadas sin contar con el territorio y que suponen un "agravio" como las reformas de la PAC y el acuerdo de la UE con Mercosur.

Este pacto, ha considerado, supone "una agresión directa al campo turolense y aragonés", al permitir la entrada de productos que no cumplen los estándares ambientales, sanitarios ni laborales exigidos a los productores locales, "dinamitando la viabilidad de nuestras explotaciones".

Carbó recuerda el reciente respaldo a la denuncia del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de varios grupos del Parlamento Europeo, entre ellos el que mantiene la alianza política con CHA, Compromís, con su diputado Vicent Marzà , lo que provocado un aplazamiento en la tramitación del pacto, dejando en suspenso su ratificación y depositando el siguiente paso en el Alto Tribunal. "Lamentablemente PP y PSOE votaron contra los intereses de Aragón, contra los intereses de Teruel", indica Carbó.

El candidato aragonesista estima que el campo turolense no puede seguir pagando el precio de políticas "que miran hacia otro lado mientras desaparecen explotaciones, se vacían los pueblos y se entrega la agricultura a fondos de inversión y macroexplotaciones".

Carbó ha señalado que "defender el campo es elegir entre dos modelos: el de quienes quieren convertir la agricultura en un negocio especulativo o el de quienes creemos en un sector vivo, con personas trabajando la tierra, generando empleo y cuidando el territorio".

En este sentido, ha subrayado que CHA apuesta por el segundo modelo. Además, si la reforma de la PAC supone problemas, hay que añadir los que específicamente tiene el campo de nuestras comarcas turolenses "porque las reglas de reparto y los criterios establecidos agravan los desequilibrios territoriales, haciendo que las ayudas por hectárea que recibe el sector agrícola turolense sean significativamente menores que en otros lugares, incluso dentro de Aragón, lo que se traduce en pérdidas económicas sustanciales, por ejemplo, para explotaciones de secano típicas del territorio", ha expuesto.

Asimismo, Carbó reclama políticas específicas para las comarcas turolenses que garanticen precios justos, impulsen la ganadería extensiva y faciliten el relevo generacional, advirtiendo de que "sin un campo fuerte no hay futuro para Teruel". "No vamos a resignarnos a que el medio rural siga siendo la moneda de cambio de las malas decisiones políticas", concluye.

CHA, ha subrayado, seguirá defendiendo estas propuestas en su programa electoral con el objetivo de frenar la desaparición de explotaciones, combatir la despoblación y asegurar un futuro digno para el medio rural turolense.