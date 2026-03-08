CHA reivindica en las calles y plazas de todo Aragón la igualdad real entre mujeres y hombres

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, al frente de la representación de la formación aragonesista en la manifestación del 8M. - CHA

ZARAGOZA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

CHA ha participado este domingo en las movilizaciones convocadas con motivo del Día Internacional de las Mujeres, una jornada de reivindicación feminista que recuerda la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y que hoy vuelve a llenar las calles con manifestaciones, concentraciones y actos reivindicativos.

El 8 de marzo, reivindican desde la formación aragonesista, es una fecha para reconocer décadas de lucha del movimiento feminista por la igualdad real entre mujeres y hombres y para denunciar que todavía persisten desigualdades estructurales en ámbitos como el empleo, igualdad salarial, los cuidados, la representación política o el drama a erradicar de la violencia machista.

Frente a ello, miles de mujeres han vuelto a movilizarse en Aragón y en todo el planeta para exigir avances reales y para recordar que los derechos conquistados no pueden darse nunca por garantizados.

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, que participa en la manifestación convocada en Zaragoza junto a militantes y cargos públicos de CHA, señala: "El 8 de marzo es una jornada de reivindicación, memoria y compromiso. Recordamos a las mujeres que lucharon antes que nosotras por los derechos que hoy tenemos y reafirmamos nuestra determinación de seguir avanzando hasta alcanzar una igualdad real y efectiva".

Lasobras ha subrayado que el feminismo es "una herramienta imprescindible para construir una sociedad más justa, más democrática y más libre", y advierte de que en los últimos años también se están produciendo discursos y posiciones que cuestionan los avances logrados.

"No podemos permitir ningún paso atrás. La igualdad entre mujeres y hombres no es una opción ideológica, es una cuestión de justicia social y de calidad democrática".

Desde CHA se destaca también la lucha feminista en el medio rural aragonés, donde las mujeres desempeñan un papel fundamental para mantener vivos los pueblos y sostener la vida comunitaria.

"Hoy las calles de Zaragoza, pero también las plazas de muchos pueblos y comarcas de Aragón, se llenan de reivindicación feminista. Las mujeres rurales son clave para el futuro de nuestro territorio y merecen políticas públicas que garanticen oportunidades, servicios y derechos en igualdad", afirma la secretaria general de CHA.

"El feminismo es también justicia social y vertebración territorial. Defender los derechos de las mujeres es defender un Aragón más igualitario, más justo y con más futuro", ha concluido Lasobras.