CHA respalda a los pueblos afectados por el incendio de Riglos por la "falta de información" por las obras de la A-132

Archivo - La secretaria general de CHA y diputada autonómica, Verónica Villagrasa. - CHA. - Archivo

HUESCA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, ha mostrado su respaldo ante la reclamación de los municipios afectados por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos ante la "falta de información y documentación técnica" por parte del Gobierno de Aragón acerca de la situación de las obras de la A-132. Un trabajador de estas obras ha ingresado en prisión provisional como presunto autor del fuego.

"Los ayuntamientos tienen derecho a conocer toda la documentación técnica y a exigir garantías sobre la seguridad de sus vecinos y vecinas", ha recalcado Villagrasa, quien ha considerado "plenamente legítima" la petición de los municipios para conocer "las condiciones en las que se están desarrollando los trabajos, así como las autorizaciones, informes de seguridad, evaluaciones de riesgos y protocolos de obra correspondientes.

"Los municipios están reclamando algo tan básico como información, transparencia y garantías para la población. El Gobierno de Aragón debe responder y facilitar toda la documentación técnica solicitada", ha reiterado.

Villagrasa ha mostrado además el respaldo de CHA a los alcaldes y alcaldesas que están reclamando explicaciones y ha anunciado que trasladará esta cuestión a las Cortes de Aragón para exigir al Ejecutivo autonómico que aclare la situación de las obras de la A-132, explique qué controles se han realizado y determine si se han cumplido todos los requisitos de seguridad y prevención.

"Las instituciones deben actuar con transparencia y responsabilidad. No puede utilizarse la vía judicial para eludir las explicaciones políticas y administrativas que corresponden. Los vecinos y vecinas, y también sus ayuntamientos, tienen derecho a saber qué está ocurriendo", ha finalizado.