CHA urge a acelerar los plazos de reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc

La secretaria general de CHA y diputada autonómica, Verónica Villagrasa. - CHA.

HUESCA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada autonómica de Chunta Aragonesista (CHA), Verónica Villagrasa, ha mostrado su preocupación tras conocerse que Francia ha vuelto a retrasar la reapertura de la línea internacional de Canfranc y que el coste previsto de las actuaciones en el tramo francés se eleva ya hasta los 700 millones de euros. Ha urgido a acelerar los plazos de la reapertura.

El nuevo calendario planteado por la SNCF pospone tres años más la finalización de las obras pendientes en los 88 kilómetros que restan por renovar en territorio francés.

Villagrasa ha señalado que "cada nuevo retraso supone una mala noticia para Aragón, para los territorios del Pirineo y para el conjunto de Europa, que necesita reforzar las conexiones ferroviarias transfronterizas y apostar decididamente por una movilidad sostenible".

La portavoz de CHA ha reclamado que tanto el Gobierno de Aragón como el Ejecutivo central asuman un papel de liderazgo político e institucional ante las autoridades francesas y europeas para garantizar la reapertura de la línea internacional. "No podemos limitarnos a contemplar cómo se siguen aplazando los compromisos. Aragón y el Estado deben redoblar la presión política y diplomática para que Francia cumpla los calendarios y para que la Unión Europea considere esta infraestructura una prioridad estratégica", ha afirmado.

Asimismo, Villagrasa ha defendido la necesidad de movilizar recursos europeos adicionales que permitan reducir los plazos previstos y asegurar la ejecución de las inversiones necesarias. "El Canfranc no es únicamente una reivindicación histórica aragonesa; es un corredor de interés europeo que contribuirá a la cohesión territorial, al transporte de mercancías por ferrocarril y a la descarbonización de la movilidad", ha destacado.

ESFUERZO INVERSOR

La secretaria general de CHA ha recordado el esfuerzo inversor realizado en los últimos años en el tramo aragonés de la línea y ha insistido en que "no tendría sentido que Aragón y España cumplieran con sus compromisos mientras el lado francés continúa acumulando retrasos".

En este sentido, ha pedido que la reapertura del Canfranc sea incluida entre las prioridades de las relaciones bilaterales entre España y Francia y de las políticas europeas de infraestructuras y conectividad.

"Necesitamos más compromiso político, más inversión y menos excusas. La reapertura del Canfranc debe convertirse en una prioridad compartida por Aragón, España, Francia y la Unión Europea. No podemos permitir que una infraestructura estratégica para nuestro futuro siga esperando indefinidamente", ha concluido Villagrasa.