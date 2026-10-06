La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de la cuenca del Ebro esta tarde

Mapa de avisos meteorológicos de este martes, 6 de octubre. - CHE.

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este martes, 6 de octubre, de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en diversos puntos de la cuenca a lo largo de esta tarde a causa de las lluvias.

En una nota de prensa, el organismo de cuenca indica que la AEMET ha emitido avisos amarillos por pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15 milimetros en 1 hora, así como de fenómenos tormentosos.

El aviso de AEMET por lluvias intensas y las probables crecidas súbitas afectaría a La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, con algo más de intensidad y probabilidades en los Pirineos aragonés y catalán.

Se recomienda hacer seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica en la web de la Agencia Estatal de Meteorología --'www.aemet.es'-- y de la web del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Ebro --'www.saihebro.com'--, y siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.