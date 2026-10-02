La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos del Sur y Sureste de la cuenca del Ebro

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este viernes, 2 de octubre, de posibles crecidas súbidas en cauces menores y barrancos del Sur y Sureste de la cuenca del Ebro.

En una nota de prensa, la CHE se ha remitido a la AEMET para señalar que "la situación meteorológica ha mejorado con respecto a las últimas horas".

"Sin embargo, todavía, y como consecuencia de los avisos establecidos por la AEMet por el pronóstico de nuevas lluvias intensas --amarillo y naranja-- de, al menos, entre 15 y 50 litros por metro cuadrado en una hora", la CHE mantiene su aviso de posibles crecidas súbitas durante la tarde de este viernes, afectando a Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil y estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro.