La CHE alerta de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en la Cuenca del Ebro por el riesgo de lluvias intensas - CHE

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en cauces menores o barrancos en buena parte de la Cuenca del Ebro por el riesgo de lluvias intensas previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto la AEMET ha emitido avisos amarillos activados con el pronóstico de lluvias intensas, de al menos 15 litros por metro cuadrados en 1 hora, durante la tarde de este lunes, 15 de junio.

Esta previsión de la AEMET afectaría a las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, la Rioja, Aragón y Cataluña.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com' , así como en la web 'www.chebro.es' y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.