La CHE alerta de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de la margen derecha del Ebro

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este viernes, 1 de mayo, de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en parte de la margen derecha de la cuenca del Ebro, Burgos y Álava, recordando que AEMET ha emitido avisos amarillos por riesgo de lluvias intensas.

Las zonas afectadas serían, han indicado desde la CHE en una nota de prensa, las provincias de Burgos y Soria, en Castilla y León; La Rioja; País Vasco; Guadalajara, en Castilla-La Mancha; y las provincias de Teruel y Zaragoza en Aragón.

El organismo de cuenca recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro --'www.saihebro.com'--, así como en la web de la CHE, y en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.