La CHE publica su nuevo Plan Especial de Sequías de la Cuenca del Ebro

Archivo - Sede de la Conferderación Hidrográfica del Ebro (CHE) - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha publicado el nuevo Plan Especial de Sequías (PES) de esta demarcación, que se puede consultar en la web 'https://www.boe.es/boe/dias/2026/06/15/pdfs/BOE-A-2026-13006...', y que deroga al anterior, aprobado en el 2018.

El nuevo plan de sequías ve su luz tras un procedimiento complejo que se inicia con la primera consulta pública el 30 de marzo de 2023. En la página web 'https://www.chebro.es/web/guest/plan-de-sequia-2025' se recoge todo el proceso de tramitación que, tras un recorrido de tres años y medio, ha culminado con éxito.

En concreto, en la página 'https://chebro.es/web/guest/11.-version-plan-especial- sequia-informado-favorablemente-por-consejo-nacional-del-agua-enero-de-2026' se puede consultar la versión finalmente aprobada.

El plan es continuista respecto al plan de sequías anterior, lo que indica que se está ante una planificación con un alto grado de madurez técnica y aceptación social. No obstante, se recogen mejoras técnicas que se detallan en el documento 'https://chebro.es/documents/20121/1066920/11.+Principales+no...- 9fb89881757b?t=1769514274965'.

De todas ellas destacan las modificaciones relativas a las unidades territoriales porque se ha separado la UT 11 --Bajo Ebro-- en dos subsistemas: 11A --Bajo Ebro-- y 11B --Siurana-- para tener una mejor representación puesto que son realidades muy distintas.

Se modifican los límites de las unidades territoriales de escasez y sequía 16 --cuencas del Irati, Arga y Ega-- y 17 --Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares-- para que la Rioja Alavesa, beneficiada por el trasvase del río Inglares, queden dentro de la Unidad territorial 17.

MEJORAS EN LOS ÍNDICES

Se han modificado algunos índices por la incorporación de tres embalses a la gestión tras 2017: Enciso, Albagés y Cañón de Santolea; también se han modificado los umbrales del embalse de Las Torcas, pasando a considerarse la serie de datos 1990-2023. Con esto se consigue que el indicador refleje con mucha más fiabilidad el comportamiento de la cuenca del río Huerva ante las sequías, mejora demandada por los regantes.

Además, se ha corregido la estadística histórica de los volúmenes embalsados en Barasona-Joaquín Costa, a partir de la batimetría desde los años 80 hasta los 90; y se han recalculado los umbrales y la serie histórica a partir de la nueva batimetría del embalse de Mequinenza.

Asimismo, se han incluido índices complementarios para el diagnóstico de la sequía y escasez para el río Guatizalema y el Sistema de Abastecimiento de Huesca dependiente del embalse de Vadiello --río Guatizalema--; y se han incluido índices complementarios para el diagnóstico de la sequía y escasez para el río Yalde y el Sistema de Abastecimiento del Yalde dependiente del embalse de Castroviejo --río Yalde--.

La vigencia de este nuevo Plan de sequías se extenderá hasta la aprobación de la siguiente revisión, previsiblemente dentro de seis años por seguir, esta planificación especial, un ciclo paralelo al del plan hidrológico de demarcación con una diferencia de dos años.