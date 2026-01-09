Chueca acusa a Vox de 'traicionar' Zaragoza y desmiente sus cifras sobre el presupuesto

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha desmentido a Vox, que rebaja las pérdidas de la ciudad por prorrogar las cuentas, y ha acusado a los concejales de esta formación de haber "traicionado" a la ciudad "negociando un presupuesto y dejando abandonado el día antes de presentarlo".

"Niego la mayor, porque no lo digo yo, lo dice el interventor del Ayuntamiento de Zaragoza, que creo que tiene más credibilidad que lo que puedan decir los concejales de Vox, que han traicionado a la ciudad", ha manifestado Chueca, en declaraciones a los medios en una visita al Canal de Aguas Bravas.

La alcaldesa, que ha asegurado que han retomado en las últimas horas las conversaciones con el grupo municipal de Vox, aunque todavía sin "ninguna conclusión", ha reiterado que el presupuesto prorrogado asciende a 885 millones de euros, con lo que se pierden 155 millones con respecto a la cifra que recoge el proyecto del equipo de gobierno para 2026, que supera los 1.039.

"Entiendo que quieran salvar la cara después de la actuación que han hecho, porque es difícil de entender", ha sostenido Chueca, quien ha instado a los ediles de Vox a "volver a la responsabilidad".

"Lo que quieren sus votantes es que sigan impulsando la transformación que está teniendo lugar en Zaragoza y no bloqueando Zaragoza y menos faltando a la realidad y faltando a la palabra", ha remachado, a la vez que ha criticado que "si un presupuesto se había negociado y se había trabajado conjuntamente octubre y noviembre, es que no hay quien lo entienda".

Chueca ha insistido en que es "difícil de entender" que Vox ahora vaya a plantear enmiendas "a un presupuesto que ellos mismos han dado el visto bueno previamente".

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Con respecto a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una de las razones esgrimidas por Vox para rechazar las cuentas, ha recalcado que estudiaron la propuesta de no sancionar a aquellos conductores que entraran en esta zona sin permiso, pero esto no es posible porque "la ley hay que cumplirla".

Ha recordado que la ZBE "ya está en marcha" y lo está "con el apoyo de Vox", porque la formación de Santiago Abascal "entendía que había que cumplir la ley, aunque no nos guste".

"Yo tampoco he pedido una zona de bajas emisiones para la ciudad de Zaragoza, no la quiero, pero la ley que hay la tengo que cumplir", ha sentenciado Chueca, quien ha añadido que exploraron si había alguna posibilidad de que no hubiese sanciones, pero estas son obligatorias para acceder a las bonificaciones al transporte público del Gobierno de España, que ascienden a 22 millones de euros para 2025 y 2026.

"Si se quitan las sanciones, se pueden perder los fondos europeos y, por lo tanto, yo no puedo poner en riesgo 22 millones de euros para la ciudad de Zaragoza", ha defendido la alcaldesa, quien ha instado a "ser responsables en las peticiones" porque algunas "son viables", pero otras son "inviables".

"No se puede pedir que se pierdan 22 millones de euros y que todos los zaragozanos perdamos 22 millones de euros para aprobar unos presupuestos", ha reiterado, a la vez que ha considerado que este "cambio de paradigma" en Vox es "muy difícil de explicar" y les ha emplazado a seguir la línea de "la ley" y de "no perder dinero para la ciudad".