La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha desvelado a las 27 personas seleccionadas entre las más de 200 candidaturas presentadas, a los III Premios Latir Hispano - DANI MARCOS

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha desvelado a las 27 personas seleccionadas entre las más de 200 candidaturas presentadas, a los III Premios Latir Hispano, que suponen todo un reconocimiento a la aportación de la comunidad latina a la ciudad de Zaragoza, y refleja el arraigo y la actividad de la población hispana en la ciudad.

Los galardones se entregarán en una Gala el 25 de noviembre, que se celebrará en la sala Luis Galve del Auditorio, donde se desvelarán los cinco premiados. "Zaragoza es capital de la Hispanidad, y lo es porque aquí late un vínculo que nace de la historia, de la lengua y de la fe, y que se renueva cada día con las personas que han venido de Hispanoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar", ha indicado la alcaldesa.

Cada 12 de octubre, ha recordado, miles de personas de ambos lados del Atlántico "miran hacia el Pilar y Zaragoza se siente más que nunca casa común".

Para la alcaldesa las personas hispanas han mejorado Zaragoza en muchos ámbitos, desde el aspecto social, al empresarial y cultural, pasando por la ciencia, la comunicación, el deporte o el servicio público. "Zaragoza es hoy una ciudad más rica, más diversa y más fuerte gracias a ellas", ha recalcado.

DATOS

La población latina representa una parte importante de la población extranjera de la ciudad. De hecho, alcanzan las 52.337 frente a las 50.530 del año pasado, lo que supone ya un 7 % de los habitantes empadronados en Zaragoza. Los más numerosos son los colombianos (13.621 nacionalidades), nicaragüenses (10.406) y venezolanos (6.032).

El jurado, presidido por el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y entre los que se encontraba también el ganador del Premio Latir Hispano 2025, Óscar Rueda, se ha reunido esta semana para seleccionar a los finalistas.

Los galardones que se entregan son el premio Latir Hispano del Año, que es el máximo reconocimiento; tres galardones en las categorías de Social, Trayectoria y Empresarial y un premio popular, a través de las votaciones en las emisoras latinas de Zaragoza.

Los 27 finalistas de este año representan a diez países de América Latina, como muestra de la gran variedad de nacionalidades que habitan la ciudad. Este año, se han presentado 66 candidaturas a las diferentes categorías: social (15), Trayectoria (25), empresarial (23), popular (3).

Este último es elegido por los oyentes de las emisoras latinas. A ellas se suman las más de 150 que se han presentado por las emisoras de radio. En total, se han seleccionado 24 nominados, a los que se suman los tres elegidos por los oyentes de la radio que recibirán un diploma como finalistas del certamen.

Además, como novedad, se ha ampliado la participación de las asociaciones hispanas con sede en Zaragoza, protagonistas esenciales de esta comunidad, que "cada día trabajan por mantener vivas sus raíces y por tender puentes con la ciudad".

"Zaragoza es y seguirá siendo una ciudad de puertas abiertas, una ciudad que se reconoce en su historia, que se mira en la Virgen del Pilar como símbolo de unión y que quiere seguir latiendo, cada vez más fuerte, con acento hispano", ha precisado.

Creados en 2024 por iniciativa de la alcaldesa, Natalia Chueca, los premios buscan reforzar el vínculo histórico entre Zaragoza y América y reconocer el talento y la aportación de la comunidad hispana a la capital aragonesa.

LISTADO DE FINALISTAS

En la categoría social están Jaime Alfredo Gualdrón Salazar (Colombia) del sector Iglesia y acción social; William Rudolf Cáceres Valdez (Ecuador) de cooperación y acción social; Magda Grisselida Moreno Villalobos (Nicaragua) del área de solidaridad y acción social; Jully Menoscal Chávez (Ecuador) de acción social y mujer migrante; Rosa del Carmen Ibarra Laguna (Nicaragua) Voluntariado; y Cristian Mancia (Honduras) cultura hondureña.

En la categoría de trayectoria están Marianna Mar nez Alfaro (Venezuela) Universidad e investigación; Mayte Suárez Luaces (Cuba) tecnología y empresa; Luisa Fernanda Salazar Batero (Policía Local) servicio público; Adolfo Herrera Wehbe (República Dominicana) medicina y diplomacia; Víctor Manuel Pérez Martínez (Venezuela) universidad y comunicación; Merymill Coromoto Lamah Castro (Venezuela) medicina estética; Angelica Julieth Franco Campo (Colombia) periodismo y radio; John Kleber Vásquez Montero (Ecuador) locución y radio; y Javier Justiz Ferrer (Cuba) deporte.

En el ámbito empresarial figuran Mónica Patricia Montenegro Noblecilla (Perú) gastronomía; Maryuri Urdaneta (Venezuela) gastronomía; Mariela Cisneros (Honduras) editorial y cultura infantil; Christian Pinto Villavicencio (Ecuador) gastronomía; Olivia Sosa (Perú) pastelería; Jairo Gustavo Valdivia Bastien (México) pastelería sin gluten; Armando Rafael Espinoza (Nicaragua) comercio; Familia Guevara Bonilla (Nicaragua) hostelería y coctelería; y Julio Tiberio Chávez Membreño (Nicaragua) hostelería.

Finalmente, en la categoría popular los tres finalistas son Kelly Vázquez (Colombia) comunidad joven; El Rayo (David Rodríguez) (Colombia) música urbana; y Carlos Emilio Cerón Quinteros (Colombia) locución deportiva y cuidado de animales.