Chueca anuncia la regeneración del Canal Imperial y un Plan para los Montes de Torrero

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que al igual que se ha hecho la regeneración del río Huerva con 33 millones de euros de inversión se hará lo propio con el Canal Imperial de Aragón, para lo que ya se redacta el proyecto entre el distrito de San José y el Colegio de Santa Ana, a su paso por La Paz y El Cabezo Cortado.

Será una superficie de más de 93.000 metros cuadrados, que son 10.000 más que en el río Huerva y se destinarán 17 millones de euros para mejorar la movilidad peatonal y ciclista, plantación de árboles, zonas infantiles y mejorar de la iluminación.

Este es uno de los anuncios que ha trasladado la alcaldesa durante su intervención en el Debate del estado de la ciudad en el que ha dado a conocer otros proyectos futuros como la renovación del Parque Pignatelli con 1,5 millones de euros, el parque Castillo Palomar con medio millón de euros.

Otro anuncio es la elaboración del primer Plan Básico de Gestión Forestal y de Uso Público de los Montes de Torrero para reforzar su estabilidad, biodiversidad y capacidad de regenerarse. "Será nuestra hoja de ruta para salvar, de verdad, y no de pancarta, los Pinares de Venecia", ha subrayado.

En este contexto ha dicho que en los próximos 10 años se invertirán 4 millones de euros para repoblar sus claros con especies autóctonas, corregir la erosión de las laderas y ordenar los 83 kilómetros de sendas y caminos.

Los 60 refugios climáticos que tiene la ciudad se quieren ampliar y todos los nuevos proyectos de calles y plazas incorporarán refugios bioclimáticos, fuentes o juegos para niños comenzado una por distrito.

Otro proyecto futuro es la dignificación de El Puente de Hierro para devolverle el valor patrimonial industrial y además de pintarlo se pondrán bancos y elementos vegetales.

Dentro de la reforma y mejora de las calles ha avanzado que se actuará en las calles Santander, Francisco de Vitoria, María Lostal, avenida San José y los paseos María Agustín y Pamplona.

Otra novedad es el plan plazas que mejorará tres espacios de La Magdalena con casi 900.000 euros y que también se extenderá a Oliver. Un proyecto que surge de la petición vecinal es el Mercado mensual de las flores y de las mascotas, que albergará la plaza José María Forqué, junto a la inversión de 2,3 millones de euros para vivienda en El Gancho.

De los variados anuncios de la alcaldesa ha citado que están definidos los detalles de los proyecto de los centros cívicos de Parque Goya y Parque Venecia con 4 millones de euros cada uno.

En el apartado de deportes ha dicho que las obras del campo de fútbol Ibercaja Nueva Romareda "avanzan a buen ritmo" para ser sede en 2030 y que Zaragoza cumpla el doble sueño de tener un estadio que "merece la cuarta ciudad de España y recibir las miradas del mundo, como ahora Estados Unidos, México y Canadá".

"TRES PALABRAS"

"Transformación, calidad de vida, gestión y tener palabra" son los adjetivos que caracterizan su mandato ha dicho y que ha sido posible gracias a su equipo con el objetivo de atender las necesidades de los vecinos a los que se ha mostrado orgullosa de escuchar.

Ha comentado que Zaragoza aumenta la población y crece porque "se trabaja en la fórmula de atraer talento" y demostrando que hay futuro y se construye entre todos para agradece el apoyo del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, presente en el debate, junto a otras autoridades como la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro.

Sus agradecimientos también los ha hecho extensivos a Vox y les ha animado a seguir por el camino del entendimiento y que la alternativa son "gobiernos de izquierda que endeudaban a la ciudad".

A todos los grupos municipales les ha instado a sentirse orgullosos de la Zaragoza de los 15 minutos que mantiene la calidad de vida y que "es admirada dentro y fuera de España".

Ha destacado que el presupuesto de este años es récord con más de mil millones de euros de los que 172 millones de euros son de inversión. La llegada de inversión extranjera a Zaragoza es la tercera después de Madrid y Barcelona.

También ha aludido al programa 'Volveremos' que es un revulsivo al comercio local y se ha preguntado "por qué algunos quieren torpedearlo". La Feria de empleo ha supuesto más de 2.100 empleos en un solo día y se volverá a repetir en octubre ha avanzado.

El proyecto de la antigua Giesa con 20 millones de euros será un equipamiento del sector audiovisual con 400 alumnos el curso 2027-28 se formarán en este ámbito, ha asegurado. El DAT Alierta, con más de 300 millones de euros comprometidos, está pensado para atraer el talento cualificado y se espera que albergue a más de 40.000 profesionales.

URBANISMO

Chueca ha asegurado habrá un "salto de gigante" con la implantación del expediente único electrónico en urbanismo y en la tramitación de subvenciones que serán vía digital y con IA. La relación con el Ayuntamiento será más ágil y rápida, comenzará con licencias y subvenciones, pero el próximo mandato todos los expedientes serán electrónicos único, ha aseverado.

Se aprobarán entre julio y septiembre tres instrucciones para reducir el tiempo en la concesión de licencias de negocios y naves industriales, que pasará de 10 a 1 mes con el apoyo de los colegios profesionales porque afecta al 90% de las licencias del Ayuntamiento de Zaragoza.

En septiembre se simplificarán los proceso de reparcelación de 8 a 3 meses y de urbanización de 12 a 4 meses. Así se taca la raíz el problema de la vivienda en España, que es la prioridad a corto plazo.

El objetivo es construir más y más rápido porque la vivienda es la principal preocupación de los zaragozanos y "aumentado oferta se reduce el precio", ha razonado.

Ha recordado las 28.000 viviendas previstas, la mayoría en Arcosur tras desbloquear este proyecto con el Gobierno de Aragón y en 2040 habrá casi 23.000 viviendas, de las que 13.800 será VPA y más de 70.000 habitantes, casi como Teruel y Huesca juntos.

Se movilizarán solares municipales en Arcosur y Santa Isabel para 249 viviendas protegidas y el Ayuntamiento percibirá 7 millones de ingresos.

Chueca ha anunciado otros dos millones de euros para rehabilitación de vivienda dirigidas a embellecer fachadas y para consolidar zonas degradadas.

Ha avanzado ayudas de 2,7 millones para consolidación de inmuebles y para recuperar 150 viviendas en La Magdalena con más de 2 millones de euros de fondos UE.

"Más viviendas públicas, más colaboración y menos okupación", ha resumidos su modelo frente al del Gobierno de España de "intervenir y enfrentar a propietarios e inquilinos agravando el problema".

Ha aludido a la puesta en marcha de las viviendas de El Portillo, que además tendrá el tercer parque más grande de Zaragoza y trabajará para apertura del túnel de la A-68, ha asegurado.

A ello se suman las 850 viviendas nuevas en los antiguos suelos industriales degradados de El Picarral y el convenio urbanístico para 169 viviendas en el antiguo Colegio Jesús y María y por el que el Ayuntamiento recibirá 3,2 millones de euros.

CONSERVATORIO

Chueca ha anunciado el proyecto de desarrollar el talento musical con Conservatorio Municipal Profesional de Música de Zaragoza que estará en el Cuartel Palafox para que los 284 alumnos del Conservatorio Elemental no vean interrumpida su formación en cuarto curso y la puedan continuar "como han pedido las familias", ha apostillado.