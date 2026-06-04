Chueca apuesta por reforzar la presencia de Policía Local en las calles de Zaragoza y apela a la lealtad institucional

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, preside la celebración del Día de la Patrona de la Policía Local - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha trasladado su interés por reforzar la presencia de agentes de Policía Local en las calles para reforzar la seguridad y que la ciudad siga siendo de las más seguras de España, al tiempo que ha apelado a la lealtad institucional en la cooperación en el sistema de lucha contra la violencia de género, VioGén, para que el que se forma la Unidad Égida con nueve uniformados.

Chueca ha realizado estas declaraciones durante su intervención este jueves en la celebración del Día de la Patrona de la Policía Local, que ha calificado de "muy especial" para quienes visten el uniforme y sus familias que son las que acompañan en los "sacrificios y entrega a la ciudad porque detrás de cada agente hay una familia que comprende perfectamente lo que es servir 24 horas al día y los siete días de la semana".

SEGURIDAD Y LIBERTAD

A los asistentes al acto, que ha tenido lugar en el Auditorio de Zaragoza, les ha pedido un aplauso porque "tener una ciudad segura incumbe a todos" y se ha mostrado convencida de que "la seguridad influye directamente en la libertad".

Por ello, una prioridad del Gobierno municipal es que Zaragoza "siga siendo una de las ciudades más seguras de España", como así reflejan las estadísticas y ha instado a "mirar más allá de las cifras".

"Tenemos que tener claro que la seguridad también es una sensación, tiene una dimensión subjetiva y cada vez más ciudadanos nos trasladan su preocupación legítima por la necesidad de sentirse seguro", ha comentado para abundar en que esa percepción "es importante" y por ello se necesita seguir trabajando y avanzando "para que no se instale la inseguridad en los ciudadanos porque eso supondrá cambiar sus hábitos y limitar su libertad", ha alertado.

En este sentido, ha incidido en que "es importante que la presencia visible de agentes en la calle sea permanente" dado que la Policía Local "genera esa confianza en los ciudadanos y siempre lanza ese mensaje claro de intentar mantener la convivencia entre todos los ciudadanos y que Zaragoza tenga unas instituciones fuertes y con profesionales vigilantes".

Chueca ha añadido que hablar de convivencia es también "hablar de limpieza, de respeto al descanso de los vecinos, de seguridad vial, de urbanismo, de civismo, del uso responsable de los espacios públicos. En definitiva, es hablar de calidad de vida", ha sintetizado.

Ha aportado algunos datos que confirman esta afirmación como que el año pasado los agentes regularon el tráfico por obras en más de 730 ocasiones, participaron en más de 365 eventos festivos y culturales y 135 eventos deportivos o denunciaron a 1.800 personas por incumplir solo la ordenanza de limpieza. También se controlaron a casi 52.000 conductores acompañando a distintas denuncias con un saldo de 2.800 denuncias.

Tras destacar la seguridad vial como una de las principales competencias de la Policía Local, también ha señalado que se trabaja de forma muy transversal en la transformación de la ciudad, rediseñando el urbanismo y la movilidad de una ciudad del siglo XXI. "Nuestra obligación reducir la siniestralidad y la gravedad de los siniestros viales", ha enfatizado.

VIOGÉN

A colación, ha aludido al ámbito penal que ejerce la Policía Local con las más de mil detenciones del pasado año relacionadas con hechos delictivos, que son competencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero con estos cuerpos "se colabora de forma estrecha gracias a esa excelente relación".

"Es la demostración de que nuestros agentes ya estaban actuando antes incluso de que se produjese la violencia contra la mujer" ,ha enfatizado al aportar el dato de que el pasado ejercicio hubo más de 300 detenidos por violencia machista y se ha dado un paso más porque se está conformando en la Policía Local la Unidad Égida con formación y con nuevas responsabilidades para reforzar la seguridad y el seguimiento de las víctimas.

Para ello, es "fundamental" la lealtad institucional y la colaboración con quienes llevan desarrollando esta labor, especialmente la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha instado recordando que esa colaboración "ejemplar" permite que cuando las instituciones cooperan los ciudadanos "son los que salen ganando y cuando los ciudadanos están mejor protegidos, nuestro Estado de Derecho es más fuerte".

En su discurso ha hecho referencia a la reposición de la plantilla de la Policía Local con la incorporación de más de 400 agentes desde 2019, de los que 104 se han sumado en el último año.

"Seguiremos dotando a la Policía Local de los medios que necesitan para asegurar que tenemos una ciudad segura y no vamos a detenernos aquí. Seguiremos aumentando los efectivos cuando sea necesario, reforzando la presencia policial en nuestras calles y seguiremos invirtiendo en seguridad más de 6 millones en el último presupuesto municipal, cifra que crece año tras año", ha concluido.

MEDALLAS Y DISTINCIONES

Antes de su intervención, que ha cerrado el acto, se han entregado las Medallas de Oro al Mérito Profesional al intendente principal, Daniel Acero Bello; y al subinspector Mariano Marcén, en reconocimiento a la coordinación y ejecución ejemplar de los servicios policiales durante el apagón que afectó a Zaragoza el 28 de abril de 2025.

La distinción reconoce su liderazgo, capacidad de gestión y toma de decisiones en una situación excepcional, en la que la Policía Local desempeña un papel esencial para mantener la seguridad, garantizar la movilidad y transmitir tranquilidad a la ciudadanía en un momento de gran incertidumbre.

EMOCIÓN

El momento más emotivo ha tenido lugar al principio de la gala cuando los huérfanos del agente Luis Ángel Aliaga han recogido de manos de la alcaldesa un reconocimiento con un gran ramo de flores arropados por una fuerte ovación del público.

Seguidamente se han entregado las distinciones recaían en una inspectora, cinco subinspectores, diez oficiales y cuarenta y cinco policías, en reconocimiento a su profesionalidad, dedicación y vocación de servicio.

Asimismo, se han otorgado 31 Medallas de Plata al Mérito Profesional a integrantes del cuerpo, distribuidas entre un intendente, tres inspectores, un subinspector, tres oficiales y veintitrés policías, como reconocimiento a sus trayectorias y actuaciones destacadas al servicio de Zaragoza.

Junto a ellas, el Ayuntamiento ha concedido 12 Medallas de Plata a personas e instituciones colaboradoras que han contribuido de forma relevante al trabajo diario de la Policía Local.

Entre los distinguidos figuraban responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército de Tierra, Hospital General de la Defensa, Bomberos de Zaragoza y diversos servicios municipales, poniendo de manifiesto la importancia de la cooperación institucional para garantizar la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Igualmente, el acto ha servido para poner el broche al 175 aniversario de la Policía Local de Zaragoza, una efeméride que ha protagonizado numerosas actividades culturales, divulgativas y sociales a lo largo del último año.

Por este motivo, se distinguía a 12 organizaciones y entidades que colaboraban activamente en la conmemoración, entre ellas Fundación Ibercaja, Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, la Cámara de Comercio de Zaragoza, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la ONCE, la Cooperativa Auto-Taxi de Zaragoza, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón o la Parroquia de Nuestra Señora del Portillo.