Chueca asegura que los bomberos están preparados por si tienen que volver al incendio de Leciñena

Archivo - Camión de Bomberos en un camino - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza está preparado por si tuviera que volver al incendio de Leciñena (Zaragoza) para ayudar en las labores de extinción como ha hecho en la tarde del pasado martes.

Precisamente, este martes por la tarde cuando se declaró el incendio se solicitaron recursos municipales y se enviaron camiones cisterna y vehículos nodrizas hasta que a las 24.00 horas pidieron que se retiraran.

"Estamos en contacto permanente y atendiendo las necesidades de refuerzo que nos puedan pedir siempre desde el Gobierno de Aragón, como no puede ser de esa forma", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha lamentado tanto este incendio como el declarado en el entorno de Tamarite de Litera la semana pasada, que ha arrasado más de 5.200 hectáreas, y este nuevo de Leciñena que ha superado ya las 2.200 hectáreas.