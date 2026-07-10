Chueca asegura que se tendrá que derribar el edificio de la calle Arcadas que se ha declarado en ruina

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, revista un documento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que se tendrá que derribar el edificio de la calle Arcadas 38, declarado en ruina después de que este jueves se derrumbara el segundo piso sobre el primero y luego llegara al nivel de la calle sin que causara daños personales.

Chueca ha recordado que se trata de un inmueble que "había sido requerido en varias ocasiones" por parte de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza para que fuese revisado y reforzado, "sin que los propietarios hubiesen atendido esta petición".

Desde el área de Urbanismo se intenta localizar a los propietarios para poder ver los próximos pasos a dar, pero "es irreversible, el edificio está declarado ya o se va a declarar en ruina inminente y por lo tanto habrá que proceder a su derribo", ha zanjado.

Tras el derrumbe, los técnicos de Inspección Urbanística hicieron un análisis del edificio y su entorno en el que también se empleó la unidad de drones del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza para realizar la inspección.

El edificio, que contaba con requerimientos de Urbanismo a la propiedad para subsanar sus deficiencias, tiene un colapso de dos forjados y la estructura está muy afectada por múltiples patologías relacionadas con la humedad.

El colapso no ha afectado a los edificios colindantes y mientras se procede a declarar la ruina inminente y posterior orden de derribo, se ha comenzado con el apuntalamiento preventivo para garantizar los futuros trabajos con seguridad.

Asimismo, se han clausurado los dos accesos al inmueble: el principal y un acceso al patio por calle lateral. El tramo de la calle desde la esquina de la plaza San Agustín hasta finalizar la fachada del inmueble de la calle Arcadas 38 permanecerá cerrada al tránsito y con vigilancia policial.

AFECTADOS

En cuanto a las personas que habitaban el inmueble y que salieron alertadas por los ruidos previos al colapso, Chueca ha comentado que, de momento, "nadie" ha solicitado alternativa de alojamiento. "Entendemos que vendrán a lo largo del día, pero de momento no tenemos noticias y suponernos que tienen sus necesidades esenciales cubiertas".

Tras el incidente los servicios sociales municipales les ofrecieron alojamiento provisional a los 15 residentes, 5 de ellos menores, si bien todos ellos lo declinaron al contar con alternativas.

Estos vecinos tenían red familiar y, por lo tanto, no han requerido de los servicios municipales, aunque se les ha pedido que este viernes acudan a los servicios sociales para poder atenderles y evaluar cada situación, ha agregado.

Precisamente, a lo largo de la mañana tienen cita en el Centro Municipal de Servicios Sociales El Boterón, de La Magdalena, para analizar su situación de forma más detenida.