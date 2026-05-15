Chueca celebra los nueve años Palafox a Escena con la actuación de más de 500 alumnos de enseñanzas artísticas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el iniciativa 'Palafox a Escena'. - TONY GALÁN

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La recta final del curso en los centros de enseñanzas artísticas municipales zaragozanos ha deparado una edición "centenaria", en la que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha alabado el trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza en la promoción del talento local y el desarrollo de distintas artes escénicas con alumnado joven y adulto.

A través de la iniciativa 'Palafox a Escena', que ha celebrado su novena edición, la ciudad ha querido conmemorar el centésimo aniversario del Cuartel que da nombre a este evento, un equipamiento que funciona como sede para los casi 2.000 alumnos matriculados en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, el Conservatorio Municipal Elemental de Música, la Escuela Municipal de Música y Danza, además de la Escuela Municipal de Teatro.

Todos ellos han desplegado una programación más amplia que el año anterior y que ha supuesto una prueba fehaciente de la calidad artística que existe en la cantera de este sector en Zaragoza.

La alcaldesa ha querido ensalzar "el trabajo de todos lo que se dedican a dar forma, orientar y sacar lo mejor de todos los alumnos que disfrutan de este proceso, que amplía sus valores e, incluso, les marcan el camino hacia una vida profesional.

Este Palafox a Escena corrobora que nuestra estrategia de potenciar estas escuelas y conservatorios cumple con los objetivos que nos marcamos como Gobierno.

Casi 20.000 personas han progresado en danza, música y teatro desde que comenzó Palafox a Escena y este vivero de talento debemos cuidarlo y fomentarlo. Este es el camino para seguir construyendo una base sólida de la industria cultural.

La velada se ha desarrollado comenzará con la energía y el talento de "Jazz de la cuerda', 102 alumnos y alumnas del Conservatorio Municipal Elemental de Música y de la Escuela Municipal de Música y Danza.

A continuación, las voces de los diferentes coros han recorrido desde Carmen, de Bizet, hasta Yesterday, de The Beatles, ofreciendo un viaje sonoro lleno de emoción y sensibilidad.

Del Conservatorio Municipal Profesional de Danza ha llegado "Moonlight Serenade", de Glenn Miller, y la Escuela Municipal de Teatro pondrá el broche escénico con varias piezas de "La ópera de los tres centavos", de Bertolt Brecht.

MOTIVACIONES DE PALAFOX A ESCENA

Esta iniciativa se puso en marcha, desde sus orígenes, con los objetivos de trabajar artísticamente para que Zaragoza sea una Ciudad Educadora, interactuar conjuntamente entre los cuatro centros de enseñanzas artísticas y dinamizar el espacio del patio del antiguo Cuartel Palafox.

Así, obtuvo el distintivo de Ciudad Educadora en 2004 y, esta jornada, es una prueba que corrobora que es un municipio donde se educa a lo largo de la vida con el derecho de disfrutar de nuestra cultura y nuestro arte en condiciones de libertad, de igualdad y a cualquier edad.

El consistorio, además, sostiene económicamente todas las plazas de estos cuatro centros, en los que se desarrollan actividades, tanto académicas --Conciertos, cursos, audiciones, intercambios, conferencias-- como didácticas --para todos los escolares de la ciudad--.

Las edades varían según el centro y la materia de enseñanza, abarca desde los 4 años hasta adultos sin límite de edad, con un porcentaje ligeramente superior de mujeres.