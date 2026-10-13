Chueca comparte con las personas mayores uno de los espectáculos de música, humor, folclore

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, comparte el espectáculo 'El Pilar con nuestros mayores' - DANI MARCOS

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha compartido esta tarde el espectáculo 'El Pilar con nuestros mayores', que ha tenido lugar en la sala Multiusos del Auditorio de la ciudad y al que han concurrido numerosos vecinos.

El espectáculo, que tendrá una segunda función este miércoles, forma parte de la amplia programación cultural para las personas mayores en las fiestas del Pilar.

En concreto, la alcaldesa ha compartido el espectáculo 'De Benidorm al Pilar', presentado nuevamente por Corita Viamonte dentro de la programación de 'El Pilar con Nuestros Mayores', que ha organizado el Servicio del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza.

El cartel incluye a María Jesús y su acordeón, la actriz y vedette Sasha Montenegro y el cantante Juanra Castillo. Desde el Servicio del Mayor se han distribuido 4.800 invitaciones en los distintos centros de convivencia, hasta agotar existencias.

Para este miércoles, día 14 a las 18.00 horas, la charanga de Interpeñas Zaragoza actuará en el jardín del Centro de Convivencia para Mayores Laín Entralgo.

Otro espectáculo de variedades también incluido en el programa oficial del Pilar 2026, en este caso en el Auditorio del WTCZ, es 'Nuevo Sarao', de Producciones Teatrales Luis Pardos, con un elenco de 22 artistas, en su mayoría locales. Este evento, que combinará humor, música y baile, tendrá funciones todos los días del 9 al 18 de octubre.

CASA AMPARO TAMBIÉN CELEBRA LAS FIESTAS

La residencia municipal Casa Amparo ha preparado un programa específico que se desarrollará durante todos los días de las fiestas. En concreto, este martes, 13 de octubre se celebra la ofrenda de flores a la Virgen con la Rondalla 'Jesús Recio'.

Para este miércoles, día 14, está prevista una visita a la Virgen en la Plaza del Pilar y, posteriormente, una actuación de variedades de la Asociación de Mayores Actur en el teatro. El jueves 15 se repetirá la visita a la Virgen en la Plaza del Pilar, seguida de un concierto de música de Manuel Jarque en el teatro.

El viernes 16 se podrá disfrutar de un concierto de piano de Eva Barrado y, posteriormente, de un aperitivo para los asistentes con audición de jotas. Más tarde, en el salón rosa, tendrá lugar el Bingo del Pilar. El sábado 17 se celebrará una ronda con la Peña 'El Jaleo' y la Charanga 'La Baruca'. Finalmente, el domingo 18 tendrá lugar una misa baturra con la Rondalla Mayores Santa Isabel.

MÚSICA Y FOLCLORE EN EL ESCENARIO EXTERIOR DE LAS ARMAS

La programación de las fiestas incluye también este año el nuevo escenario exterior de Las Armas, en el Casco Histórico, recientemente remodelado junto a la plaza. Allí se desarrollarán actividades de música y folclore organizadas por las casas regionales, en horario de tarde, los días 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 de octubre.

BARRIOS RURALES

La programación de las fiestas también se extiende a los 14 barrios rurales de Zaragoza, con actuaciones de compañías y artistas en distintos espacios de estos barrios.

Este martes, 13 de octubre, Movera ha recibido a las 12.00 horas, en la Plaza de España, el espectáculo 'Alehop', de Alehop Circo. A las 18.00 horas, Garrapinillos ha acogido 'La Casa del Conde', de Daniel Esteban, en la Plaza de España, y San Gregorio contará con 'Instantes Mágicos', de Javi el Mago.

El miércoles 14, a las 12.00 horas, Juslibol disfrutará de 'Garabato y Cuchufleta en Busca del Tesoro', de Charraire Cuenteras, en el parque. Por la tarde, a las 18.00 horas, Peñaflor acogerá 'Meraki', de Edu Manazas, en la plaza del Centro Cívico. El jueves 15, a las 18.00 horas, San Juan de Mozarrifar será escenario de 'Solitud', de Vaivén Circo, en el colegio Andrés Oliván.

El sábado 17, Alfocea y Torrecilla de Valmadrid tendrán sendas actuaciones a las 12.00 horas. En Alfocea, Roberto Malo presentará 'El Último Abordaje de Morgan el Invencible' en el parque de la calle Costera, mientras que en Torrecilla de Valmadrid la compañía Legrand Maëlle presentará 'Sigioca/Se juega'.

Por la tarde, a las 18.00 horas, Casetas acogerá en el Parque Clemente Mateo 'La Tripulación del Circo Flotante', de Circo Maravilla.

El domingo 18, a las 12.00 horas, Villarrapa contará en su Centro Cívico con 'La Leyenda de Aisha', de Daniel Tejero, y Monzalbarba acogerá en la Plaza de España 'Cuentos de la Huerta con Arte', de El Políglota Teatro. A las 18.00 horas, Montañana pondrá el punto final a esta programación con 'Los Duendes del Baúl', de Caleidoscopio Teatro, en la calle Amado Mena Arruga.