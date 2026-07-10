Chueca confía en celebrar la victoria de la selección de España en la pantalla gigante de la plaza del Pilar

Instalación de la pantalla gigante en la plaza del Pilar para ver el partido España-Bélgica - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en poder celebrar la victoria de España frente a Bélgica en el partido de cuartos que disputarán en el Mundial de Fútbol, que se celebra en Estados Unidos, y que se podrá ver a partir de las 21.00 horas de este viernes en una pantalla gigante que ha instalado el Ayuntamiento en la plaza del Pilar.

"Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que los zaragozanos puedan disfrutar en la plaza del Pilar y podamos juntos celebrar una victoria de la selección española. Eso es lo que esperamos todos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que desde este jueves se trabaja en la instalación de la gran pantalla delante de la Fuente de Goya y habrá también refuerzos de pantallas laterales en el propio Ayuntamiento para que el ángulo de visión sea adecuado".

Asimismo, se ha previsto baldear desde mitad de la tarde la plaza del Pilar para que esté "lo más fresca posible" y para que el calor se puede reducir un poco. Se ha habilitado un dispositivo para que los bares de la plaza del Pilar puedan poner barras para abastecer de bebidas a los asistentes y, por supuesto, también habrá sanitarios, ha agregado.