Chueca confía en que Feijóo garantice que la final del Mundial 2030 sea en España y no se ceda a Marruecos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, apoya las declaraciones de Feijóo y confía que España albergará la final del Mundial de Fútbol 2030. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido que España debe acoger la final del Mundial de fútbol de 2030 y ha confiado en que un futuro Gobierno de España, presidido por Alberto Núñez Feijóo, trabaje para garantizarlo, al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ha hecho gestiones" para que el partido decisivo se dispute en el país y termine cediendo esa posibilidad a Marruecos.

Chueca se ha pronunciado sobre esta cuestión este viernes, 6 de noviembre, tras atender a los medios sobre seguridad ciudadana, junto a la cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar. La alcaldesa ha respondido a una pregunta sobre las declaraciones de Feijóo, quién se ha mostrado rotundo al señalar que la final se tendría que jugar en España.

"España es la campeona del mundo, por segunda vez, y es el país organizador, el que más sedes va a tener y no tiene sentido que España no tenga la final del Mundial", ha afirmado Chueca. A su juicio, el objetivo debe ser que el encuentro que cierre la competición se celebre en territorio español, por lo que ha reclamado trabajar para conseguirlo.

CRÍTICAS A LA FALTA DE COORDINACIÓN DEL GOBIERNO

La edil ha dirigido sus críticas al Ejecutivo central, al que ha reprochado que no haya impulsado las gestiones necesarias, ni haya contado con las ciudades que aspiran a convertirse en sedes del campeonato. "Hasta la fecha hemos tenido un Gobierno de España y un presidente, Pedro Sánchez, al que ha dado exactamente igual el Mundial", ha asegurado.

En este sentido, ha sostenido que el presidente "no ha trabajado para conseguir el Mundial" y ha lamentado que tampoco haya convocado a los municipios implicados en la preparación de la cita. "Ni nos ha reunido a las ciudades que estamos trabajando para ser sede y nosotros estamos trabajando por nuestra proactividad y por nuestra cuenta, pero sin ningún tipo de coordinación", ha indicado.

Chueca ha situado a Zaragoza entre las ciudades que están avanzando en su candidatura por iniciativa propia y ha considerado que la falta de interlocución con el Gobierno central "perjudica" el objetivo de que España consiga albergar la final. La alcaldesa ha vinculado esta situación a la relación del presidente con Marruecos, sobre la que ha formulado sus críticas.

"Obviamente, frente a Marruecos, todos sabemos la relación de complicidad que tiene Pedro Sánchez con Marruecos, con lo cual no ha trabajado para insistir en que la final se quede en España", ha manifestado.

LA CONFIANZA EN UN CAMBIO DE GOBIERNO

De cara al futuro, Chueca ha expresado su confianza en que un cambio en el Ejecutivo permita reforzar la posición española para conseguir el partido decisivo del campeonato. "A partir del 29 de noviembre va a cambiar este Gobierno, no hay duda, y tendremos un nuevo presidente que será Alberto Núñez Feijóo", ha augurado.

La alcaldesa ha añadido que confía en que el líder del PP trabaje para que la final se dispute en España y no termine en Marruecos. "Él va a trabajar para hacer que la final sea aquí y no se la va a regalar a Marruecos", ha sostenido.

En esa misma línea, ha acusado a Sánchez de plegarse a las peticiones del país vecino y ha aludido a la crisis migratoria de Ceuta para respaldar su crítica. "No hay más que ver cómo ha mirado para otro lado cuando todos sabemos que detrás de la invasión de Ceuta de finales de julio estaban los agentes de Marruecos involucrados", ha manifestado.

Chueca ha concluido que la disputa de la final del Mundial 2030 en España constituye, a su juicio, "otro motivo más" para que se produzca un cambio en el Gobierno central. "Necesitamos que esa final se dispute y se juegue en España", ha remachado.