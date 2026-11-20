La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha comentado que el debate 'cara a cara' ofreció "dos realidades" y los espectadores pudieron ver al candidato del PP y "próximo presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, como una "persona honesta, que ofreció datos, que está comprometido con los españoles y que tiene vocación sincera de servicio público" frente a un secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "noqueado".

"Estoy muy satisfecha" ha incidido Chueca del resultado del debate electoral. "Frente a un Pedro Sánchez que no sé qué disfraz se puso para intentar dar pena, que no fue capaz de rebatir ningún dato, ni ningún hecho con realidades, simplemente cabizbajo, hemos visto al futuro presidente del gobierno, que es una persona honesta y es lo que necesita España después de esta época de sanchismo que tenemos que dejar atrás el 29 de noviembre".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha considerado que "al final" la posición de Pedro Sánchez, era "complicada" porque "no tiene ningún dato, ningún hecho que revalidar y lo único que tenía que hacer era intentar pasar este mandato y todos sus casos de corrupción, sus pactos con Bildu, con comunistas y con extremistas independentistas, que también pasasen lo más desapercibido posible".

A su parecer, Sánchez "intentó tener ese perfil tan bajo que dejó ver que su etapa ha acabado". "Creo que todos vimos a un presidente muerto, acabado, un cadáver político diríamos y que, a partir de aquí, pues hemos visto al futuro presidente que ese una persona honesta que es lo que necesita España", ha concluido.

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones durante el anuncio de la llegada de 23 nuevos autobuses eléctricos antes de fin de año, de los que las seis primera unidades ya se han recepcionado.