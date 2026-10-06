Chueca critica el ataque a Tatiana Gaudes, quien aparece con el uniforme de limpieza de Zaragoza y el mensaje "dimisión"

Pintada en la pared de un inmueble con el escrito "Tatiana Gaudes dimisión" - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha criticado el ataque a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, cuya imagen ha aparecido vestida con el uniforme de la contrata de la limpieza de la ciudad y la palabra "dimisión".

"Atacan al Estado de derecho, atacan a la libertad, atacan a concejales... así no", ha escrito Chueca en su cuenta de la red social X tras hacerse eco de la pegatina con esta imagen de Tatiana Gaudes que ha aparecido, este lunes, en el portal de la madre de la consejera municipal de Movilidad de Movilidad y Medioambiente.

En la cuenta de X de Tatiana Gaudes, que ha 'retuiteado' Chueca, dice: "Hoy han colocado en la puerta de la casa de mi madre esto. Los vecinos lo han retirado para evitar que ella tuviera que verlo. Ningún otro portal señalado. Solo el suyo. Reivindicar es legítimo. Señalar el domicilio de un familiar, no".

Esta pegatina ha aparecido el día que los sindicatos CGT y CCOO han anunciado huelga indefinida en la limpieza de Zaragoza, la recogida de basura y los puntos limpios desde las 21.00 horas de este martes, 6 de octubre, con piquetes informativos en la puerta de las instalaciones de la empresa adjudicataria del servicio, FCC, en la Carretera Castellón.

También hay una pintada en la pared de un inmueble en el que han escrito con spray verde "Tatiana Gaudes dimisión".