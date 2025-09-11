Chueca destaca que se han ejecutado 63 millones de inversión en Zaragoza, el triple que cuando gobernaba la izquierda

Avanza que el reto de 2026 es mejorar los servicios públicos sin pedir un mayor esfuerzo fiscal a los ciudadanos

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha informado de que hasta el 31 de agosto se han ejecutado 63 millones de inversión, que supone el doble del pasado año y el triple de cuando gobernaba la izquierda, antes de 2019.

Chueca ha querido compartir esta cifra "tan positiva" en un receso de la reunión que mantiene este jueves con su equipo de gobierno para planificar el último cuatrimestre del año. "Significa que realmente lo que decimos que hacemos en los planes presupuestarios lo estamos ejecutando y por eso es posible llevar a cabo proyectos tan importantes como los que están en marcha.

Al respecto ha citado la regeneración del río Huerva y su entorno, la reforma del albergue municipal, la nueva Romareda o varias avenidas y calles como las avenidas de Navarra y Cataluña; junto a la reforma de la antigua fábrica de Giesa para hacer el Distrito 7 dedicado al audiovisual en Las Fuentes, el Centro Cívico de Hispanidad, que "era una promesa del alcalde Belloch de 2007 y es ahora cuando se hace realidad", entre otros.

Para acometer todos esos proyectos "hay mucho trabajo detrás", tanto de los técnicos como del equipo político, y "estamos consiguiendo hacer una buena gestión de los recursos públicos municipales siendo la ciudad con menos tasa impositiva, con menos recaudación municipal". Ha aportado el dato de que la media española es de 556 euros por habitante y la recaudación en Zaragoza entre impuestos y tasas es de 456, un 20 por ciento menos.

A ello se suma una ejecución récord de un presupuesto récord --en total el presupuesto aprobado este año son 978 millones de euros-- para que "el dinero del contribuyente esté bien gestionado y esté al servicio de las necesidades de los vecinos" y ello se logra también con la coordinación entre las áreas municipales porque los proyectos son transversales.

Superado el ecuador de este mandato, ha observado que el equipo de gobierno ha conseguido una velocidad de crucero "excelente, la mayor velocidad de crucero que ha tenido un equipo de gobierno en la historia absoluta de Zaragoza, porque nunca antes se había llevado a cabo un presupuesto récord como el que se está llevando ahora".

VIVIENDA

De cara a 2026, ha confiado en mantener esta capacidad de inversión para tener finalizadas en 2027 las inversiones importantes y así cumplir con el compromiso adquirido en las urnas, al tiempo que mira al futuro, ya que Zaragoza está viviendo un momento de "crecimiento donde grandes inversiones están llegando a la ciudad y va a generar atracción para que ciudadanos vengan a vivir a Zaragoza y también atracción de profesionales".

Se ha mostrado partidaria de "seguir evolucionando la ciudad para poder dar respuesta a este momento de crecimiento" y eso supone que habrá que poner en marcha nuevos proyectos que habrá que empezar a planificar y así "poder atender esa cuestión de una forma ordenada".

Para Chueca, "este es el momento de empezar a pensar en proyectos que permitan empezar a dibujar y planificar la ciudad del futuro inminente", que pasan por el aumento de construcción de vivienda que "es clave" porque para crecer se necesita que haya vivienda y, además, a un precio competitivo.

"Hoy Zaragoza puede presumir de ser una ciudad con un precio competitivo con un precio un 40% inferior a la media debido a una oferta amplia y porque, de forma preventiva, estamos trabajando para que no deje de ser esa ciudad competitiva en vivienda", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que hay en marcha más de 2.000 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes; también se favorece la construcción de vivienda libre y de viviendas de protección oficial.

"Vamos a seguir poniendo a disposición nuevos terrenos para que puedan seguir construyéndose vivienda en todos los formatos para todos los perfiles de zaragozanos y de profesionales. Sin dejar nunca de atender las necesidades básicas de las personas más vulnerables, como son los jóvenes que tienen más difícil el acceso a la vivienda, y evitando que crezca el precio de la vivienda en Zaragoza y que siga siendo competitiva". De forma sintética ha dicho que la "mejor fórmula" para lograrlo es que siga creciendo la oferta de vivienda en Zaragoza para evitar tensiones.

RETO

Para 2026, Chueca ha recordado que su compromiso es aumentar la inversión sin aumentar la presión fiscal. "Yo me comprometí y tengo los impuestos al mínimo legal" para citar el IBI, que está al mínimo legal y "no hay ninguna otra gran ciudad en España que tenga el IBI al mínimo que permite la ley como Zaragoza".

Ese es uno de los motivos por lo que Zaragoza tiene una "recaudación más baja que otras ciudades". "Por eso no vamos a cambiar", ya que la apuesta del PP "siempre es optimizar los recursos públicos exigiéndole menor esfuerzo a los ciudadanos además de gestionar bien el dinero público".

Al respecto, ha comentado que esa política fiscal ha permitido "reducido tanto la deuda y dedicar más dinero a inversión que a pagar intereses como se hacía en el pasado cuando gobernaba el Partido Socialista", ha comparado.

"Ese es el reto. Poder llevar a cabo inversiones récord, poder llevar a cabo la mejora de los servicios públicos y de los servicios sociales sin pedirle un mayor esfuerzo a los zaragozanos".

CONVENIO DPZ

Sobre la previsión de mantener una reunión con la Diputación de Zaragoza para diseñar el convenio de los barrios rural ha dicho estar a la espera de que la institución provincial quiera sentarse a hablar del convenio.

"Me consta que mis consejeros han hecho varios llamamientos al presidente y a la vicepresidenta de la DPZ para poder regularizar el convenio de este año, pero hasta la fecha no ha tenido respuesta, parece que la DPZ no está por la labor".

Esta situación es, a su entender, "bastante grave", ya que más del 70 por ciento de la financiación de la DPZ viene del Zaragoza capital porque es donde se concentra la mayor parte de la población y a través de este convenio se estaba devolviendo a los zaragozanos, especialmente a los de los barrios rurales, "menos de un 1 por ciento de lo que recibe la DPZ de los zaragozanos".

"Creo que es de justicia, como mínimo, mantener este convenio que ya, de por sí, es un gesto de solidaridad de Zaragoza con los municipios del entorno y los municipios que gestiona la DPZ".

A ello ha apostillado que Zaragoza durante este año ha estado prestando los servicios de protección civil y de protección de incendios del convenio anterior "obviamente por solidaridad y porque no vamos a dejar de atender a las personas o a los vecinos de los municipios de nuestro entorno" porque en la Diputación Provincial de Zaragoza "su presidente y su vicepresidenta del Partido Socialista estén mirando para otro lado y estén más pensando en hacer política que en gobernar para los vecinos".

Seguidamente, ha adelantado que seguirán insistiendo y ha confiado en que el Partido Socialista, que gobierna la DPZ, "deje de hacer política y se vuelva otra vez al camino de la colaboración institucional".