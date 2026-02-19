Chueca destaca que Zaragoza se consolida como destino urbano en España y lo atribuye a distintos eventos

1061659.1.260.149.20260219153733 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la plaza del Pilar supervisa una instalación de Zaragoza Luce - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ha asegurado que la ciudad se consolida como un destino urbano en España como señalan los datos del Instituto Nacional de Estadística, que refleja un "crecimiento sostenido" con un máximo histórico en pernoctaciones hasta alcanzar las 2.275.605 estancias, un 1,26 por ciento más que en 2024, y la "cifra más alta desde que hay registros".

Chueca ha aportado estos datos desde la instalación del Zaragoza Luce ubicada en la Plaza del Pilar, que se iluminará esta noche dando comienzo a la segunda edición y que junto a otros eventos impulsados por el Ayuntamiento de Zaragoza contribuyen a este aumento de visitantes.

"Nada de esto es casual, es resultado de una política deliberada de grandes eventos. Lo hicimos con Zaragoza Florece, con la Navidad y con este festival ZGZ Luce que poco a poco se consolida. Y lo hemos hecho con festivales musicales, con grandes citas deportivas y lo seguiremos haciendo", ha comentado.

En total, entre enero y diciembre, se han registrado 1.301.981 viajeros, una cifra similar a la del año anterior, que fue de 1.309,784. La mayoría proceden de otros lugares de España, con 923.414 turistas nacionales, un 1,96% más, mientras que 378.567 son extranjeros. Los ciudadanos que más visitan Zaragoza son los catalanes, seguidos de los madrileños, aragoneses, valencianos, andaluces y vascos.

En cuanto al turista internacional, Francia se consolida como el principal mercado internacional, tanto en viajeros como en pernoctaciones, seguida de Italia, Estados Unidos y Reino Unido, "confirmando la fortaleza de los mercados europeos y norteamericanos tradicionales para Zaragoza", ha indicado Chueca.

El dato que ha batido récord es el número de pernoctaciones, que con un 1,26% más que el año anterior ha alcanzado las 2.275.605 estancias, siendo la cifra más alta desde que hay registros. Este dato supone que los viajeros optan por estancias más largas y dedican más días a conocer los atractivos de la ciudad.

En concreto, la estancia media se sitúa en 1,76 días. Para alojarse en la ciudad, los viajeros eligen el hotel, ya que la mayoría de las pernoctaciones han sido en alojamientos hoteleros con 2.031.379, seguido de los apartamentos turísticos que han registrado 170.022 noches, experimentando un aumento del 49% respecto al año anterior. El camping ha sumado 74.204 noches, un 2,39% más. En cuanto a la ocupación hotelera también se ha mantenido en porcentajes sólidos con un 68% del número de habitaciones ocupadas.

UN CIERRE DE AÑO POSITIVO

Si la tendencia al alza se ha mantenido durante todo el año, el cierre ha sido todavía más positivo con un mes de diciembre que ha registrado un incremento notable del turismo.

En diciembre, un total de 102.486 viajeros han visitado la ciudad, lo que supone un 4,27% más que el mismo mes del año anterior, y se registraron 176.621 pernoctaciones, un 5 % más. "Estos datos confirman que la campaña y la programación de Navidad, la más extensa hasta el momento, ha dado resultado y ha atraído a visitantes, generando riqueza en la ciudad", ha comentado Chueca.

Con estas cifras, que ratifican un aumento en la pernoctaciones y en la estancia media, con diferentes opciones de alojamiento, "se puede decir que 2025 ha sido un año muy positivo para la ciudad", ha observado.

"Los datos confirman una evolución coherente con la estrategia turística del destino, que apuesta por consolidar Zaragoza como una ciudad atractiva para estancias más completas, tanto en el mercado nacional como internacional y en esa línea seguiremos trabajando", ha apuntado la alcaldesa.

Con esta estrategia del Ayuntamiento, "Zaragoza se llena de vida y las calles se convierten en espacios de encuentro y cultura, al tiempo que proyectamos la ciudad hacia fuera". "Nos posicionamos como destino urbano competitivo, accesible y atractivo. Una ciudad donde siempre está pasando algo", ha concluido la alcaldesa.

ZARAGOZA LUCE

En su visita a una de las instalaciones de Zaragoza Luce en la plaza del Pilar, Chueca ha recordado que es la segunda edición de este evento que el año pasado tuvo un éxito "impresionante que desbordó todas las expectativas" al concentrar a casi 300.000 personas en solo tres días para disfrutar del arte lumínico en la ciudad.

Esta propuesta ensalza el patrimonio cultural y "encaja" dentro de la estrategia de ciudad, de que en Zaragoza pasen siempre cosas y que haya festivales culturales que inviten a disfrutar de la ciudad, ha manifestado la alcaldesa.

Tras el éxito de la primera edición, este año se amplía tanto el número de intervenciones para llegar a 12 instalaciones como el número de días.

Por eso la inauguración y la apertura será esta tarde para que los zaragozanos y los visitantes puedan disfrutar un día más, desde este jueves, de Zaragoza Luce y de este arte lumínico internacional de primer nivel, unido también al arte local.

Ha apuntado que esta estrategia de atraer distintos eventos actos y sobre todo festivales abiertos a la ciudadanía está en su programa electoral, como propuesta para la Alcaldía y ha llevado a ampliar los festivales que gozan de tanto éxito como Zaragoza Florece, al que se suma Zaragoza Luce, entre otros.