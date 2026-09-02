Chueca dice que, "si no lo entiende", le explicará a Torres (Vox) la planificación del presupuesto

Archivo - La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante una entrevista para Europa Press, a 11 de abril de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). Natalia Chueca se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza en 1998 - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha subrayado que el equipo de gobierno está "en plena ejecución" del presupuesto de 2026 y, a la vez, planificando el de 2027, tal y como se lleva haciendo más de siete años en los que "nada ha cambiado" salvo la portavoz de Vox. "Hasta el año pasado teníamos a Julio Calvo y esto lo entendía perfectamente. Si la nueva portavoz de Vox no lo entiende, no se preocupen que se lo explicaremos para que sepa que forma parte de la normalidad de trabajo de los ritmos de planificación y anticipación para que un presupuesto pueda estar a tiempo y poderse ejecutar en el año siguiente", ha dicho.

Chueca ha hecho estas declaraciones en respuesta a la portavoz municipal de Vox, Eva Torres, quien exigió este martes a la alcaldesa que cumpla con los acuerdos pactados para las cuentas de 2026, que "sólo están ejecutados en un 18 por ciento", antes de comenzar a negociar el de 2027.

La alcaldesa mantendrá una ronda de contactos con los portavoces municipales, que no ha concretado todavía al haber "varios ajustes en la agenda".

En todo caso, ha trasladado que ya se han visto --por ejemplo, este miércoles en la colocación de la pancarta en apoyo a Ceuta, donde ha coincidido con Torres y con la portavoz socialista, Lola Ranera--, aunque con algunos de ellos todavía no ha tenido tiempo de interactuar.