Chueca firma el convenio de adhesión de la Policía Local de Zaragoza al Sistema VioGén

Dos mujeres agentes de la Policía Local de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha firmado el convenio de adhesión al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior, el paso final para reforzar la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista por parte de la Policía Local de la ciudad.

De esta forma, los agentes municipales asumirán una nueva competencia: la protección del 30 por ciento de los casos considerados en nivel de riesgo bajo y los casos en los que una víctima de maltrato bajo la protección de la Policías Local aumente el riesgo a nivel medio.

Con esta firma y la de la secretaria de Estado de Estado de Seguridad, Ana María Calvo, Zaragoza se incorpora a este sistema que está en funcionamiento desde 2007 y que integra información policial, judicial y penitenciaria, permite la valoración individualizada del riesgo y facilita la adopción de medidas de protección adecuadas para prevenir nuevas agresiones.

"COMPROMISO"

Natalia Chueca ha subrayado que esta adhesión responde a "una decisión política clara que sitúa la seguridad de las mujeres como una prioridad de primer nivel frente a un tiempo en el que gobernó el PSOE y ZeC y prefirieron no incorporar a la Policía Local en el sistema VioGén".

"Hoy Zaragoza avanza y se alinea con los estándares más avanzados en la lucha contra la violencia machista. No se trata de discursos, sino de compromiso institucional y de hechos", ha señalado, al tiempo que ha comentado que, aunque la Policía Local no estaba en este sistema, se realizaban detenciones relacionadas con este delito. El pasado año se produjeron 282 detenciones relacionadas con la violencia de género y doméstica.

La incorporación al Sistema VioGén permitirá que la Policía Local de Zaragoza participe activamente en el seguimiento y protección de las víctimas, reforzando el trabajo que ya realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil, en un marco de coordinación, cooperación y lealtad institucional.

En este contexto, Natalia Chueca ha anunciado la creación de la unidad especializada inicialmente por nueve agentes de la Policía Local, que contarán con formación específica en violencia de género y acceso seguro al sistema VioGén.

Esta unidad aplicará los protocolos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad para la valoración y gestión policial del riesgo, garantizando en todo momento la confidencialidad y la protección de los datos.

Los agentes que la integren garantizarán que la víctima reciba información clara, accesible y actualizada sobre su caso, incluyendo el nivel de riesgo, los factores relevantes, los posibles peligros, sus derechos y los recursos disponibles en el ámbito territorial.

Asimismo, se prestará apoyo orientativo, informativo y asistencial, con acompañamientos a sedes judiciales, servicios sociales o centros de atención a víctimas, recomendaciones de autoprotección y contactos personales o telefónicos periódicos para el seguimiento del caso.

AUMENTO DE PLANTILLA

En situaciones de riesgo medio, se intensificarán las actuaciones mediante entrevistas personales, vigilancias ocasionales y aleatorias en domicilios, lugares de trabajo o centros escolares, traslados a centros de acogida y acompañamientos cuando exista riesgo.

Paralelamente, se desarrollarán actuaciones de control y seguimiento del agresor, como la comprobación del cumplimiento de medidas judiciales, la revisión de información penitenciaria, la comunicación con el autor durante permisos o excarcelaciones, la solicitud de dispositivos telemáticos de control y la transmisión de información relevante a las autoridades judiciales y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, garantizando siempre la coordinación con recursos públicos y entidades de apoyo jurídico y psicosocial.

La unidad especializada de la Policía Local de Zaragoza, que puede realizarse gracias al aumento de la plantilla policial impulsado por el Gobierno de Natalia Chueca, permitirá mejorar la prevención, anticipar situaciones de riesgo y realizar un seguimiento más cercano y eficaz de los casos, contribuyendo a una respuesta policial más ajustada a las necesidades de cada víctima.

El convenio suscrito tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga. Asimismo, prevé la formación continua de los agentes, el establecimiento de controles de seguridad en el acceso al sistema y la creación de una comisión de seguimiento entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Con esta adhesión, Zaragoza da un paso adelante en la lucha contra la violencia machista y refuerza su compromiso con una ciudad más segura.