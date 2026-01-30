Chueca homenajea a las víctimas de ETA del atentado de San Juan de los Panetes y su contribución a la libertad

Homenajea a las víctimas de ETA del atentado de San Juan de los Panetes - DANI MARCOS

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presidido el acto de homenaje a las víctimas del atentado frente a la iglesia de San Juan de los Panetes --perpetrado hace 39 años por la banda terrorista ETA-- en un emotivo encuentro en el que la ciudad ha rendido tributo a quienes perdieron la vida y a sus familias, reconociendo su sacrificio y su contribución a la defensa de la libertad, la convivencia y los valores democráticos.

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y de reafirmar el compromiso colectivo con la paz y la libertad.

"Zaragoza no olvida. Este homenaje es un acto de justicia, de memoria y de gratitud hacia quienes sufrieron la violencia y hacia quienes, con su ejemplo, fortalecen nuestra democracia", ha señalado Natalia Chueca, quien ha rememorado cómo la banda terrorista ETA hizo estallar un coche bomba contra un autobús que transportaba a alumnos, profesores y personal de la Academia General Militar, y ha subrayado que aquellas imágenes "todavía nos hacen estremecer", evocando una época marcada por "el dolor, la rabia y la impotencia" que sufrió la sociedad zaragozana.

Natalia Chueca ha destacado que la memoria es una herramienta esencial para construir el futuro: "Recordar es también proteger los valores que nos unen como sociedad. La libertad, la convivencia y el respeto son conquistas que debemos cuidar cada día". La alcaldesa ha advertido también del riesgo de que se intente distorsionar el pasado y alterar el significado de los hechos.

"Hoy ETA ya no mata, pero existen intentos de borrar la historia y de imponer un relato diferente", ha alertado, subrayando que la ciudad no permitirá que se diluya la verdad ni el recuerdo de las víctimas.

El Ayuntamiento de Zaragoza reafirma así su compromiso con las víctimas del terrorismo y con la defensa de los principios democráticos, promoviendo iniciativas de memoria, reconocimiento y apoyo a quienes han sufrido la violencia.

EL ATENTADO

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales como la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; y la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

También han asistido miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, asociaciones de víctimas --como la presidenta de la AVT, Lucía Ruiz-- familiares y ciudadanos, quienes han participado en una ofrenda floral y un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas.

El 30 de enero de 1987 la banda terrorista ETA hizo estallar un coche bomba al paso de un autobús militar junto a la iglesia de San Juan de los Panetes, en las inmediaciones de la plaza del Pilar, que se dirigía a la Academia General Militar.

En el atentado fueron asesinados el comandante ingeniero del Ejército de Tierra, Manuel Rivera Sánchez; y el conductor, Ángel Ramos Saavedra; además otras 40 personas resultaron heridas.

En el lugar del atentado, una inscripción en el muro recuerda a las víctimas que reza: "En este lugar atentó el terrorismo contra personas civiles y militares de la Academia General Militar. Sucedió el día 30 de enero de 1987. Zaragoza guarda aquí conmovida la memoria permanente de las víctimas".