Chueca inaugura la línea de producción de TDG Ibernavitas, dedicada a la maquinaria de almacenaje energético

El grupo asiático inicia su producción local de sistemas avanzados de almacenamiento energético con el objetivo de convertir a la capital aragonesa en su centro de operaciones para todo el mercado europeo. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asistido este martes a la puesta en marcha oficial de la primera línea de producción de TDG Ibernavitas, ubicada en el polígono PLAZA. Este hito supone el inicio de la fabricación local de ensamblajes de sistemas avanzados de almacenamiento energético destinados íntegramente al mercado europeo, un paso estratégico que refuerza la capacidad de suministro del continente y consolida el firme compromiso de TDG Grupo con el ecosistema industrial local.

Con esta inauguración, la compañía arranca una nueva etapa centrada en la producción industrial a gran escala, la expansión comercial internacional, la innovación tecnológica y el crecimiento progresivo de su capacidad productiva desde la capital aragonesa. En concreto, en Zaragoza se ensamblan los componentes de los sistema BESS (Battery Energy Storage System), una tecnología que almacena energía eléctrica en baterías para liberarla cuando es necesario. Su software inteligente de gestión de la energía (Advanced EMS) gestiona la carga y descarga para estabilizar la red y aprovechar al máximo las energías renovables, evitando picos de demanda y apagones.

Durante el recorrido por las nuevas instalaciones, que abarcan una superficie de 10.000 metros cuadrados, la alcaldesa ha estado acompañada por Luis Rubio, vicepresidente y CEO de TDG Ibernavitas, y Kaida Xu, consejero ejecutivo de TDG Ibernavitas, así como el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno. En esta primera fase de implantación, la fábrica cuenta con una zona de integración de sistemas de almacenamiento de energía, una moderna línea de ensamblaje, un laboratorio de pruebas y un almacén de equipos de nueva energía.

Las instalaciones nacen con una capacidad productiva estimada para este año de 1,5 GWh y la previsión de alcanzar los 100 empleados directos en los próximos meses. Sin embargo, el plan de la compañía es profundamente expansivo: se espera que en 2027 se dupliquen tanto los niveles de producción como la plantilla. Este crecimiento forma parte de un ambicioso plan estratégico a cinco años que prevé una inversión total superior a los 120 millones de euros y la creación progresiva de hasta 800 puestos de trabajo directos.

La consolidación de TDG Ibernavitas en Zaragoza es el resultado de un intenso proceso estratégico que comenzó a gestarse en enero de 2024, cuando se iniciaron las negociaciones entre TDG Group y la firma aragonesa Zeumat. Tras evaluar diversas ubicaciones en países del norte de Europa y realizar varias visitas técnicas por parte del equipo directivo del grupo, Zaragoza fue seleccionada por su inmejorable conectividad logística, su sólido ecosistema industrial y el decisivo apoyo institucional. El proceso culminó en diciembre de ese mismo año con la constitución de la sociedad y tuvo su presentación oficial en febrero de 2025, durante una misión institucional del Ayuntamiento a la ciudad china de Haining.

La alcaldesa resaltado el impacto que esta decisión tiene para el futuro de la capital y su posicionamiento internacional frente a otras urbes europeas, afirmando durante su intervención: "Es una realidad que nos llena de orgullo y de optimismo a una ciudad que está viviendo la mayor transformación de su historia a todos los ámbitos, incluido el industrial, la creación de empleo y la captación de talento".

Además de la generación de empleo directo, la llegada del grupo asiático actuará como un potente motor para el tejido económico local, impulsando la creación de puestos de trabajo indirectos gracias a la colaboración constante con empresas de servicios y operadores logísticos de la región.

Hace más de un año se impulsó la creación de una cátedra entre la Universidad de Zaragoza y TDG Ibernavitas para investigar en el almacenamiento de energías renovables. Sobre esta sinergia, la regidora municipal ha sido tajante: "Cuando la iniciativa privada arriesga e innova, y la administración acompaña y apoya, los resultados son imparables".

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La sostenibilidad ambiental y la transición energética son el núcleo del producto que se fabricará en PLAZA, pero también de la filosofía del proyecto. El Ayuntamiento de Zaragoza, que mantiene el firme compromiso de ser una ciudad climáticamente neutra, ha encontrado en el gigante asiático a un aliado estratégico.

"TDG Ibernavitas comparte ese ADN de sostenibilidad, de eficiencia energética y de respeto por el entorno. Sin duda, esta línea de producción demuestra que la rentabilidad industrial y el compromiso verde son perfectamente compatibles", ha asegurado la alcaldesa.

El horizonte industrial de la compañía en Zaragoza va mucho más allá de esta primera fase. El plan a largo plazo contempla que, a medida que se cumplan las expectativas comerciales en el mercado europeo, la capacidad de producción pueda ampliarse hasta los 5 GWh anuales. De cara a 2029, la empresa prevé la adquisición de 30.000 metros cuadrados adicionales en la región para desarrollar una línea de fabricación de celdas de batería (incluyendo tecnologías de iones de sodio y de fosfato de hierro y litio) y una planta de producción integrada.

Ante este escenario de crecimiento, Chueca ha querido garantizar su total respaldo a futuras inversiones del grupo corporativo. Durante el acto, la alcaldesa ha dejado la puerta abierta a nuevas vías de colaboración tecnológica: "Desde mi equipo de Gobierno, tiendo la mano a TDG Group para que sigan poniendo el foco en nuestra ciudad, trayendo otras divisiones del grupo para el mercado europeo. Me refiero a esas áreas de electrónica avanzada, componentes para el automóvil eléctrico y tecnología para centros de datos".

414 MILLONES DE FACTURACIÓN

DG Group ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 414,18 millones de euros y una plantilla cercana a los 6.000 trabajadores en China. Su actividad abarca todo el ciclo de valor, desde la investigación y el diseño hasta la fabricación de celdas y sistemas de gestión de energía.

La entrada en funcionamiento de su sede operativa en Zaragoza marca un antes y un después en la estrategia de internacionalización de la ciudad, abriendo un abanico de nuevas oportunidades para los sectores tecnológicos, logísticos y energéticos de todo el entorno autonómico y nacional.