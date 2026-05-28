Chueca: "No vamos a parar hasta que dimita el presidente del Gobierno de España y convoque elecciones"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presidencia del pleno del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha tomado la palabra al inicio del pleno municipal para hacer un alegato contra la corrupción tras los últimos casos judiciales y el registro por la UCO de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y tajante ha dicho: "No vamos a parar hasta que dimita el presidente del Gobierno de España y convoque elecciones generales para que tengamos un nuevo presidente que sea el que elijan libremente los españoles en las urnas, pero que no esté rodeado de corrupción".

Chueca ha argumentado la presentación de esta declaración institucional --que no ha prosperado al no contar con el apoyo del PSOE y ZeC-- al compara esta situación del PSOE con la de los gestores de lo público que actúan con honradez y con vocación y defensa del interés general.

"Estamos avergonzados y este pleno hoy tiene que también dejar constancia de esta situación y decir claramente que no todos somos iguales y que no nos vamos a callar, porque la situación es muy grave".

En calidad de presidenta del pleno y ante la "grave situación" que vive España, Chueca ha considerado que es su obligación hacer una reflexión en el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha calificado de institución democrática en la que todos los concejales han prometido o jurado respetar la Constitución y las leyes de este país.

"Creo que hablo en nombre de la mayoría de los zaragozanos si traslado que sentimos verdadera vergüenza de lo que está sucediendo en España ante los casos de corrupción sistémica, que están asolando al Partido Socialista y que están asolando al Gobierno de nuestra nación".

"APARTARSE Y DIMITIR"

A su parecer, el presidente del Gobierno está afectando "gravemente" la reputación de España y "debería de apartarse, dimitir y dejar que sean los españoles los que voten libremente para que no se degraden más las instituciones, para que no se degrade más España, ni la política", ha apremiado.

La alcaldesa ha tildado de "absolutamente lamentable la imagen que se está dando en España y fuera de las fronteras" para defender a los políticos con "vocación de trabajar para los demás, de servicio público y de defender el interés general por encima del interés personal de unos pocos corruptos que están llenando las portadas de los periódicos, de las radios y de las televisiones".

Tras mostrar su pena por esta situación, ha expresado que la "política no es esto" y todos los que, como ella, trabajan por los ciudadanos no merecen que en la ciudadanía se genere esta "desconfianza sistémica que se está generando como consecuencia de un presidente sin escrúpulos, que no tiene, además, ningún problema en atacar a jueces, a fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Se ha declarado convencida de que esto "no va de izquierdas o de derechas, no va de ideología, sino de dignidad, de la dignidad de los españoles, de las instituciones, de la democracia y de la Constitución".

Antes de concluir ha reiterado que este alegato es "necesario porque nunca antes en los medios de comunicación se ha hablado de la dignidad, la dignidad y la dignidad de la que estamos viviendo".

GRUPOS

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha apuntado que suscribe "todas las palabras" pronunciadas por la alcaldesa.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha rebatido a la alcaldesa indicando que la corrupción "si tiene ideología" porque tanto el PSOE como el PP tienen casos en los juzgados, mientras que su formación no tiene abierto caso alguno. Ha condenado la corrupción venga de donde venga, pero "quitar a unos corruptos para poner a otros no es la solución".

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha expuesto que desde hace meses se ven caso de corrupción no solo de exmiembros del PSOE, sino de familiares del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Eva Torres ha incidido en Vox lo ha denunciado durante años, que estos personajes tienen que acabar en la cárcel y "ningún partido democrático puede pactar nada con el PSOE ni en el Gobierno de España ni en la UE".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha asegurado que sigue confiando en la "inocencia de Zapatero" hasta que los jueces no digan lo contrario" y ha recordado que "solo hay un parido condenado por la Gürtel que es el PP" para pedir a los 'populares' que sean "más cuidadosos en sus declaraciones".

"Lo que le pasa al PP con Zapatero es que puso derechos que el PP no hará nunca y que el Gobierno actual mantendrá", ha zanjado Ranera.

En su turno, la portavoz el PSOE ha argumentado que no apoya esta declaración institucional porque ya se ha programado un pleno extraordinario la próxima semana y porque la "dignidad es defender declaraciones institucionales contra la violencia machista y que haya viviendas para todos". "Ustedes tranquilos que la cosita se verá", ha aventurado.

El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha considerado que por el máximo respeto a los jueces hay que hablar de la corrupción de una organización criminal, que es como se califica y cuyo "number one es Sánchez". A ZeC le ha contestado que su silencio le hace cómplice porque "esto solo tiene homologación con la mafia siciliana de los 70 y solo terminará con la disolución del PSOE".

DEGRADACIÓN ABSOLUTA

Chueca ha cerrado el debate para lamentar que la izquierda sea "cómplice" de esa corrupción que genera la "degradación absoluta del país y de la desconfianza de los españoles en la política y las instituciones".

Ha augurado que "seguirán pasando casos y se seguirá hablando del tema porque no hay otro mas importante que devolver la confianza a la instituciones y votar libremente para tener un gobierno que respete las normas y la Constitución y no estar rodeados de tantos delitos como se está viendo".

"Se forran unos pocos a costa de los españoles, nos engañan a todos y es lo que provoca sufrimiento y los socialistas de verdad se habrían rebelado y no ser cómplices. Les espera un largo calvario", ha aventurado, para lamentar que no apoyen la declaración institucional ante la situación "alarmante del país".

A ZeC, la alcaldesa le ha espetado que forma parte del Gobierno de España involucrado en casos de corrupción.