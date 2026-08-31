Chueca pide comprensión y colaboración ciudadana ante las obras de la ciudad que "van a merecer la pena"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las obras del CM Sur - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido "comprensión, paciencia y colaboración" a los ciudadanos ante las numerosas obras en la vía pública de la ciudad, que "van a merecer la pena", ha asegurado.

"Una ciudad grande, que está en transformación para mejorar, necesita abrirse a hacer obras y, por lo tanto, nos esperan unos meses difíciles", ha reconocido para explicar que con cada intervención se ajusta un plan de movilidad.

Desde el Servicio de Infraestructuras que lleva a cabo las obras junto con el Servicio de Movilidad van faseando las obras para minimizar este impacto en los ciudadanos y ese es el mejor plan de choque, que es fasear las obras, minimizarlas y revisar ese plan, semana a semana, para reducir el impacto y las molestias que pueda haber en el transporte público y en el transporte privado, en general a los vecinos", ha argumentado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha reiterado la colaboración ciudadana, además de agradecer la paciencia de los vecinos a lo que ha recalcado que "realmente el resultado va a merecer la pena" porque se encontrarán una ciudad "totalmente renovada y transformada pasados estos meses, en donde han coincidido varias obras importantes y que, sin duda, afectan a la movilidad".

VOX

Sobre la relación con el grupo municipal de Vox, ha avanzado que la semana que viene mantendrá una reunión para retomar las conversaciones y ver "exactamente cuál es la situación" después de que este año pusieran unos condicionantes sobre la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para aprobar el presupuesto de 2026.

"Yo lo acepté con una condición muy clara que era el que no pusiese en riesgo las bonificaciones al transporte. La ZBE puede estar sujeta a modificaciones siempre que esté dentro de la ley y que además esté dentro del marco que marca el Ministerio de Transportes para la concesión de la subvención al transporte público a los ciudadanos de Zaragoza. Eso no lo vamos a poner en juego", ha avisado.

A su parecer, se había llegado a una "buena solución técnica" y se había trabajado "mucho" desde el Servicio de Movilidad. "Yo siempre fui clara y dije que aceptaba esa modificación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, pero sin poner en riesgo las ayudas al transporte".

A su parecer, esta solución "es satisfactoria" para todos los objetivos y ha emplazado a Vox a que decida si lo acepta o no para poder seguir avanzando en la tramitación y en cumplir el compromiso de presentar el presupuesto de 2027.

PARQUE DE ATRACCIONES

Sobre la continuidad del Parque de Atracciones, ha informado de que "está ya empezando a solucionarse definitivamente y poder arrancar este proyecto que ha costado varios meses más de lo que nos hubiese gustado". Ha asegurado que está dentro de los plazos "razonables" de una licitación "tan relevante y de tantos años de vida".

Ha indicado que el objetivo es que se pueda abrir "cuanto antes", pero ha dicho desconocer "con exactitud" si es posible llegar a las fiestas del Pilar.

"Estoy convencida de que en este momento en el que ya se ha llegado a un acuerdo, de que ya se está solucionando el problema que había administrativo entre los socios, pues sin duda los nuevos socios o la nueva sociedad, la que ha quedado, es la que tiene el mayor interés en abrir cuanto antes para poder aprovechar un buen momento como es el Pilar, así que en breves lo sabremos".

CIUDAD DEL CINE

Respecto a la Ciudad del Cine en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes, ha dicho que se "sigue avanzando".

"Es un proyecto estratégico, que también la oposición ha intentado ensuciar y que a cualquier dificultad le añade mucho humo para que parezca que todo lo que nos sale a la primera es un drama, pero sin duda es un proyecto estratégico de esta legislatura, es un proyecto que va a aportar un gran impacto económico y de generación de empleo en uno de los sectores de mayor crecimiento y que en nuestra ciudad apenas había y existía, como es el sector autónomo audiovisual", ha añadido.

Tras manifestar que el Gobierno de la ciudad están "muy contentos de que se pueda seguir avanzando en ese proyecto como va a ser" ha anunciado que "muy pronto" habrá novedades.

ROMAREDA

En cuanto a las críticas de la oposición que piden más datos y conocer los informes de la Nueva Romareda, la alcaldesa ha contestado que no tiene ningún inconveniente en "hacer pública cualquier información que pueda ser pública" para dejar claro que la sociedad, Nueva Romareda no solo está formada por el Ayuntamiento de Zaragoza, sino que hay otras hay otras administraciones como el club del Real Zaragoza y el Gobierno de Aragón en la construcción del nuevo estadio de fútbol.

"Todo lo que legalmente pueda ser público yo estaré encantada de hacerlo público. Creo que la máxima transparencia ha regido desde el primer momento en todos los contratos de los que se ha ido informando", ha apostillado.

Chueca ha comentado que las condiciones recogidas en ese contrato de gestión son "bastante mejores" de las que se contaron inicialmente cuando se comenzó el proyecto y la Sociedad Nueva Romareda y los primeros pactos parasociales".

Desde la constitución de la sociedad hasta que se firma el contrato de gestión han negociado el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza con el Real Zaragoza para "mejorar las condiciones para la sociedad y creo que no hay nada absolutamente que ocultar".