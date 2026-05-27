Chueca replica a Alegría que pida una comisión de investigación del PSOE en lugar del estadio de La Romareda

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, le ha replicado a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría que "lo que tendría que haber pedido hace tiempo es una comisión de investigación de su propio partido, de su Consejo de Ministros, de Pedro Sánchez y del presidente Zapatero".

Chueca ha respondido de esta forma a la petición de Alegría de crear una comisión de investigación en las Cortes de Aragón para conocer en profundidad los acuerdos, deliberaciones y plan de negocio de la sociedad Nueva Romareda, así como sobre el sobrecoste del nuevo estadio de fútbol de Zaragoza, que de los 173 millones llegaría a los 200 millones, según un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón de 2024, y que ya rebatió el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

"Me parece totalmente desafortunado que en un día como hoy, donde la UCO entra a Ferraz, a la sede del Partido Socialista en España, que la secretaria general del Partido Socialista en Aragón esté hablando de una comisión de investigación de la Romareda, que acaba de haber un informe del Tribunal de Cuentas totalmente transparente, totalmente objetivo, donde habla con los libros abiertos", ha dicho Chueca.

La alcaldesa le ha sugerido a Alegría que si quiere hablar de La Nueva Romareda "no hay ningún problema" porque en el Ayuntamiento de Zaragoza "no pasa lo que pasa en el Partido Socialista ni lo que estamos viendo en el Gobierno de España".

Por ello, ha dicho no tener "ningún miedo a ninguna comisión de investigación, pero me parece totalmente desafortunado" para sugerirle que pida investigar a su propio partido.

"Si tanto le interesa y tanto le importa la transparencia y el interés público, pues que empiece por su casa antes de pedir explicaciones a los demás", ha zanjado.

PLAN DE RESCATE

Por otro lado, Chueca ha elogiado el Plan de Rescate a los Equipos de Fútbol que ha anunciado este martes la consejera de Presidencia, Mar Vaquero.

"A mí --ha reconocido-- todo lo que sea ayudar al deporte me parece fundamental. Me parece básico y yo creo que hay que darle la enhorabuena por esta iniciativa al Gobierno de Aragón y a la consejera".

Chueca ha recordado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se lleva a cabo una "apuesta muy fuerte" por el fútbol base con una colaboración permanente desde hace muchos años, no solo en los equipamientos, sino en múltiples ayudas, aunque "no hay ahora algo concreto que pueda asemejarse a ello", ha precisado.

No obstante, la alcaldesa ha comentado que están en esa línea de cooperación por lo que se ha declarado "feliz y contenta de que también el Gobierno de Aragón aporte" y así entre todos se puede hacer una mayor base de deportistas aragoneses.