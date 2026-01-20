Chueca responde al PSOE que falta una pieza para arreglar la caldera del colegio de Garrapinillos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido al PSOE que se está a la espera de que llegue la pieza que se ha pedido para arreglar la caldera del colegio de Garrapinillos y ha estimado que podría ser esta misma tarde. "En cuanto llegue la pieza, se podrá arreglar", ha zanjado.

Chueca ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza se encarga del mantenimiento de los centros educativos de la ciudad y en este caso se ha roto una caldera y "se va a arreglar".

Mientras tanto, los estudiantes están en otras aulas, que no están afectadas por la rotura de esa caldera y funciona la calefacción. "Creo que incluso habían autorizado desde el Gobierno de Aragón para comprar estufas si fuese necesario para reforzar las condiciones climatológicas del aula". A su parecer, se trata de un cuestión que "no tiene más trascendencia".