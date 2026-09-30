Chueca: "Sánchez ha demostrado que no sabe resolver la invasión en Ceuta y ahora trae cortinas de humo"

La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Zaragoza, Marisa Gaspar, exhibe un palo y una piedra para representar los elementos con los que los agentees del orden son agredidos en Ceuta por los inmigrantes - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez "ha abandonado" a Ceuta, los ceutíes y los españoles y se ha preguntado "para qué quiere ser presidente de España si no cumple con la obligación de defender las fronteras por encima de cualquier ataque e invasión". "Ha demostrado que no ha sido capaz y solo debería convocar elecciones y dejar que hablen españoles porque arruina España y ahora con cortinas de humo --por la acampada de la Puerta del Sol-- no taparán la vergüenza de la realidad que hay desde hace dos meses".

Es "triste" que el PSOE y ZeC se dejen arrastrar por el presidente Sánchez para dejar claro que "Zaragoza no está con su actuación". "Ojalá estuvieran en la manifestación de apoyo a los ceutíes en la que no estuvo el PSOE", les ha dicho a los socialistas a los que ha advertido que su posición en este asunto "les pasará factura".

Según Chueca, el PSOE "debería pensar en no dejarse arrastrar por Sánchez porque "después de apoyar la corrupción, a este Gobierno que no gestiona y su presidente que tiene a su mujer en el banquillo, el hermano condenado y el número dos en la cárcel" les ha trasladado la recomendación de que "no se dejen arrastras y tengan sus principios porque los zaragozanos les observan a ustedes".

La alcaldesa ha tomado la palabra al finalizar el debate de dos mociones conjuntas sobre el apoyo a Ceuta presentadas por el PP y Vox que han salido adelante con sus votos y el de la concejal no adscrita, Marisa Gaspar; mientras que el PSOE y ZeC las han rechazado.

Chueca ha trasmitido a los ceutíes el apoyo de los grupos PP, Vox y la concejal no adscrita, que han aprobado sendas mociones para que la ciudad autónoma vuelva a la realidad, y también al presidente ceutí, Juan José Vivas, que a diferencia del presidente de España, Pedro Sánchez "no se fue de vacaciones para defender la ciudad". "Ceuta es España y vamos a defenderla", ha espetado.

El concejal del grupo municipal de Vox, Armando Martínez, ha dicho que es el "ataque de los enemigos de España a nuestra soberanía con la complicidad del Gobierno de España, del presidente Sánchez y el indigno Marlasca".

Ha relatado que Marruecos "orquesta un invasión en toda regla y se materializa con el asalto a la frontera en Ceuta y no extraña porque sabemos el proceder del enemigo que es aprovechar la debilidad de España, como en la Marcha Vede al Sáhara y ahora Sánchez sin autoridad no colocan a 10.000 marroquíes en Ceuta provocando violaciones que la izquierda no condena", ha sintetizado

Martínez ha comentado que el objetivo de la moción es decirle al "sultán de la Mareta que lo lleva claro y que Ceuta y Melilla son España y cualquier ataque contra el territorio tendrá la respuesta por los españoles como se ha visto en las plazas de España".

Ha pedido devolver a los invasores, cerrar las fronteras y lanzar el mensaje a Marruecos del fin del tratado de amistad hasta que no terminen sus taques; "expulsar" a la embajadora de Marruecos en España y retirar al de España en Rabat, además de retirar la financiación y ayudas al reino alaui. "El mensaje es que quien levante la mano contra España encontrará enfrente a una nación dispuesta defenderse sin concesiones".

PALO Y PIEDRA

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha aportado tres cifras. La de 80.000 atañe a los inmigrantes que entraron por la frontera; 62 los días transcurridos "desde la invasión"; y 30 los expediente de menores que el Gobierno de España ha conseguido iniciar.

"Esa es la dimensión del problema y la velocidad de respuesta en un problema de soberanía nacional, de convivencia y derechos de los ceutíes. Ceuta no puede estar sola porque la seguridad y fronteras no compete a Vivas, sino al Gobierno de España", ha diferenciado.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha calificado de "ejemplar" el comportamiento de los ceutíes. "No hay mayor ultraje que huir al ser atacados con palos y piedras porque no tenían armas y la orden de no intervenir. Ha preguntado que pasará el día que los "invasores entren con armas de verdad".

Para Gaspar se trata de una crisis humanitaria para los ceutíes, que tienen miedo a salir a la calle y las mujeres y niñas ubicadas en un campamento aparte para protegerlas de los ataques y la "izquierda no ha salido con las banderas moradas que se guardan para otras manadas", ha afeado.

Durante su intervención ha exhibido un palo y una piedra para representar los elementos con los que los policías, guardias civiles y militares han sido atacados por los inmigrantes que todavía permanecen tras la entrada masiva que cumple dos meses.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha asegurado que "se han utilizado seres humanos para atacar un país", en concretado Ceuta, que es "española" ha dicho. Ha dicho que la moción revela que el tiempo de la derecha "se ha acabado" y el Gobierno de España tendrá que resolver el problema de Ceuta, pero el problema de España "está en la calle" con la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

"CARROÑERISMO POLÍTICO"

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, ha dicho que las mociones del PP y Vox buscan "huir de sus responsabilidades y traen el carroñerismo político al que nos tienen acostumbrados".

La posición socialista es "clara", ha indicado Gómez Gámez, para defender la soberanía española sobre Ceuta y Melilla; la seguridad en la frontera; el respaldo a los servidores públicos; el retorno de los que deban de ser retornados; la protección a los menores y la cooperación europea, de la que ha criticado a la derecha que "acaban de votar en el Senado en contra del tratado franco-español. Háganselo mirar, eh", les ha espetado.

Según Gómez Gámez, el PP "se ha encadenado a Vox" y ha vaticinado que acabarán "fagocitados por Vox" y a la alcaldesa le ha dicho que "tenga cuidado con el grupo de Vox no vaya ser que los mayores de Génova y en Aragón se enfaden porque si enturbia las relaciones pueden afectar a las aspiraciones de Feijóo y no pueden ir sin Vox porque han perdido resultados electorales en Aragón y otros territorios". "El monstruo que alimentan les acabará devorando", ha aventurado.

"Está a favor, pero vota en contra. Viva la coherencia, es como las declaraciones de la izquierda radical de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díez", ha ironizado Alfonso Mendoza en su réplica.

"Se pueden ir a hacer puñetas y allá ustedes con su conciencia", le ha espetado el concejal de Vox al PSOE y al conjunto de la izquierda les ha instado a "irse con sus chilabas y burkas a vivir la auténtica libertad de Marruecos, pero luego cierren la puerta. Viva Ceuta y viva España", ha concluido.