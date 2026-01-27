Chueca tilda de "cortina de humo" la regularización extraordinaria de migrantes "para no hablar del tren"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la celebración del nombramiento de Zaragoza como Capital Europea de la Accesibilidad 2026 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "cortina de humo" la aprobación por Real Decreto de la regulación extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes en un momento en el que España "hace aguas por la carencia y el déficit de la gestión de los servicios públicos, servicios tan básicos como el transporte por ferrocarril, después de un accidente" en Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido 45 personas y otro maquinista de Rodalías, servicio que, además, "está paralizado en Cataluña".

Además, ha criticado que en el tramo de Zaragoza a Madrid de la alta velocidad los trenes "van a 80 por hora" en un tramo en Tarragona, cuando el ministro de Fomento, Óscar Puente, dijo hace tres meses que se alcanzarían los 350 kilómetros por hora.

"Cuando se ve que los servicios públicos de nuestro país no funcionan han decidido que vamos a cambiar el tema de conversación y lo que hace unos meses se dejó paralizado, ahora, de repente, se habla de otra cuestión", ha resumido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha incidido en que es una "cortina de humo" del Gobierno de España que es "especialista en sacarse un conejo de la chistera cuando quiere cambiar el tema de conversación de todos los españoles".

A su parecer, lo que procedería es someter este asunto al debate en el Congreso de los Diputados y que hubiese un consenso, que es lo que piden las asociaciones vinculadas a la iglesia para que" si se tiene que hacer, que se haga de forma que se integre a todas esas personas que han venido a trabajar a España".

Chueca ha abogado por buscar la fórmula que les permite "legalizarse, pero con un contrato de trabajo que les permita acceder y trabajar en unas condiciones óptimas".

"COLAPSO DE LOS SERVICIOS SOCIALES"

"Lo que no puede hacer este Real Decreto --ha alertado-- es ser un efecto llamada para que todos los inmigrantes del resto del mundo u otros que están deportando de otros países vean que aquí la puerta de entrada es rápida y pueden venir todos, porque entonces vamos a entrar en el colapso de todos los servicios públicos y los servicios sociales. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza ya estamos desbordados desde hace tiempo".

La alcaldesa de Zaragoza ha explicado que la llegada continua de "inmigrantes ilegales" y que desde el Gobierno de España no se aporten datos "supone problemas de integración", porque luego son los ayuntamientos "de todos los colores políticos", los que tienen unos servicios sociales dimensionados para las personas vulnerables de las ciudades, "no para la llegada de miles y miles de personas de fuera de nuestras fronteras que no se regularizan óptimamente".

Por ello, antes de tomar una decisión de este "calibre" habría que trabajar en buscar una integración "óptima y adecuada" al argumentar que España "necesita" mano de obra e inmigración, pero "ordenada", que venga a contribuir, a aportar y a trabajar".

"Lo que no puede ser es generar un caos mayor del que ya tenemos en este país, con los servicios públicos hacen aguas por todos sitios. Y, si no, que se lo digan a los que cogen los trenes en Cataluña o la alta velocidad en España", ha instado.

Esta, ha indicado, es la "especialidad" del Gobierno de España, que pasa por "generar caos y cambiar la conversación ahora porque, obviamente, no es cómodo para el ministro Puente y para el presidente del Gobierno de España hacerse responsables del déficit de mantenimiento de las vías de los ferrocarriles", ha concluido.

Chueca ha hecho estas declaraciones antes de la celebración del nombramiento de Zaragoza como Capital Europea de la Accesibilidad 2026, un galardón otorgado por la Comisión Europea que sitúa a la ciudad como referente internacional en accesibilidad universal e inclusión de las personas con discapacidad.