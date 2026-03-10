Chueca tilda de "joya de la corona del Mundial 2030" el estadio Ibercaja Romareda porque se construye desde cero

Archivo - Obras de La Nueva Romareda. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha comentado que el estadio de fútbol Ibercaja Romareda es el único de todo el Mundial 2030 en España que se construye desde cero y, por lo tanto, se construye con todos los requerimientos que está planteando FIFA y es "como la joya de la corona del Mundial".

Chueca ha añadido que para la FIFA el ver que se han cumplido con todos esos parámetros, "sin duda, hace que Zaragoza sea una de las sedes más importantes que pueda haber" para el evento futbolístico de dentro de cuatro años.

Una delegación de la FIFA ha visitado este martes la capital aragonesa para conocer la evolución de las obras del futuro estadio de fútbol después de inspeccionar este lunes en Barcelona el Spotify Camp Nou y el RCDE Stadium en el inicio de la visita de dos semanas que los miembros del organismo rector del fútbol mundial realizarán para revisar las sedes donde se celebrará el Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

La alcaldesa, que ha acompañado a la delegación de la FIFA a la visita a las obras ha explicado que desde la sociedad La Nueva Romareda se está haciendo un trabajo "muy a fondo".

"Zaragoza está con una candidatura excepcional y toda la delegación que han venido a valorar el avance de los trabajos de la sede han valorado muy positivamente todo el trabajo hecho y los activos que Zaragoza tiene, tanto en el legado que va a dejar para la ciudad a nivel deportivo y social, como en el legado urbano y por lo tanto con el estadio que estamos construyendo", ha sintetizado.

Sobre la evolución de las obras y los posibles retrasos por las últimas intensas lluvias, Chueca ha aseverado que "va más o menos todo sin riesgo para el Mundial".

A su parecer, "semana arriba, semana abajo porque obviamente ha habido algunas dificultades propias de una obra tan importante, porque no hay ninguna otra, ni va a haber en las próximas décadas, y de tal envergadura, no hay nada que pueda preocupar en cuanto a posibles retrasos que pudiesen poner en riesgo el Mundial".

HA recordado que el plan de construcción se cambió en su día para permitir "ganar tiempo" y "obviamente estará finalizada la obra para el 2027", ha remachado.

Sobre los usos terciarios ha informado de que todavía no se ha abordado porque están "centrados" en lo que es la propia construcción del estadio.

Al respecto, ha explicado que es "complicada" porque requiere mucho tiempo, "de ir tomando decisiones, adaptar e ir viendo que todo se va resolviendo en tiempo y forma", pero ha confiado en que este año 2026 se agilicen y acelerar esos usos terciarios para que en el año 2027 puedan estar adjudicados, creados y construidos y para que cuando esté finalizada la obra del estadio también lo estén los terciarios.

Sobre la posible exclusión de Ibercaja Romareda para coger la final de la Copa del Rey, la alcaldesa de Zaragoza ha opinado que "hay que trabajar" en ese asunto para reconocer que todavía no ha hablado todavía con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán.

"Creo --ha avanzado-- que este sábado coincidimos en un acto, con lo cual mi objetivo es poder hablar con Rafael Luzán y plantearle que el nuevo estadio de La Romareda sería una pena que para la Copa del Rey no pueda participar Zaragoza con el Ibercaja Romareda". A su parecer, todavía queda tiempo y "hay mucho que trabajar para poder valorar esas posibilidades", ha zanjado.