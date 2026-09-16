El chupinazo de la Asociación 'La Dona' pone en marcha las fiestas de 'La Santa' de Mequinenza

Fiestas patronales de 'La Santa' de Mequinenza 2026. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA.

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La plaza del Ayuntamiento de Mequinenza (Zaragoza) ha acogido este miércoles el tradicional chupinazo que da inicio a las fiestas patronales de 'La Santa' 2026, este año a cargo de la asociación 'La *Dona', con la charanga Los Metralletas animando el posterior pasacalles hasta la Fiesta de la Espuma en el CEIP 'María Quintana'.

La asociación 'La Dona' ha vivido este chupinazo como un momento especialmente significativo al coincidir con su 40 aniversario. Desde la entidad han agradecido a todas las mujeres que, durante estas cuatro décadas, han formado parte de la asociación y han contribuido a mantenerla activa, así como al Ayuntamiento de Mequinenza por confiar en ellas para dar inicio a las fiestas.

Tras el chupinazo, el pasacalles ha acompañado a peñistas, vecinos y visitantes hasta la Fiesta de la Espuma, preludio de una programación variada pensada para todas las edades.

Del 16 al 20 de septiembre, la música será protagonista con las orquestas Junior's, Nueva Alaska, Melodía, Welcome Band y Banda Sonora, el gran concierto de Fangoria el viernes 18, con entradas a 22 euros online y 25 euros en taquilla, y el concierto de Buxxi, hasta completar más de 60 actividades programadas que incluyen citas emblemáticas como la celebración del día de la Patrona, Santa Agatoclia.

Desde el Ayuntamiento se ha querido poner en valor el trabajo de asociaciones, peñas y voluntarios, sin cuya implicación estas fiestas no serían posibles. Su dedicación, se ha destacado, es la que mantiene viva la esencia de La Santa y hace de Mequinenza un pueblo que sabe celebrar unido.

Entre música, tradición y encuentros con los de siempre, Mequinenza afronta cinco días para disfrutar de la Santa 2026 con la ilusión intacta.